Ігор Терехов: дрон вдарив по дорозі у Харкові, троє постраждалих

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Лілія Швець Редактор стрічки новин - Одеса

У Харкові російський дрон "Італмас" влучив у дорогу в Київському районі міста. Внаслідок атаки постраждали троє людей, пошкоджень житлового фонду наразі не зафіксовано.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на мера Харкова Ігоря Терехова.

Допис Ігоря Терехов. Фото: скриншот з Telegram

Удар дрона РФ у Харкові

За словами Ігора Терехова, спочатку у місті зафіксували падіння ворожого безпілотника у Київському районі. Згодом стало відомо, що внаслідок атаки є постраждалі.

За попередніми даними, дрон влучив у проїжджу частину. Стан постраждалих та остаточні наслідки удару уточнюються. Житлові будинки, за попередньою інформацією, не пошкоджені. На місці працюють відповідні служби.

Обстріл Харкова

За добу у Харкові постраждали жінки віком 22, 45 і 60 років, а також 10-місячна дівчинка. Також у місті пошкоджено два багатоквартирні будинки, 21 вантажний автомобіль, господарчу споруду та автозаправну станцію. Протягом доби окупанти атакували Харків безпілотниками, під ударами опинилися Слобідський, Київський, Салтівський та Індустріальний райони міста.