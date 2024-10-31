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ЮНЕСКО просять допомогти зберегти культурну спадщину Харкова

31 жовтня 2024 12:22
Анастасія Постоєнко - Редактор
Експерти з культурної спадщини просять захисту у ЮНЕСКО
ІV Міжнародна конференція "Культурна спадщина: захист культурних кордонів" Фото: пресслужба ВАОКС
Анастасія Постоєнко - Редактор

Окупанти не припиняють атаки на Харків та інші міста України. Російські війська нерідко руйнують видатні пам'ятки культури та архітектури, як от будівля Держпрому у Харкові. Відтак Український національний комітет Міжнародної ради з питань пам’яток і визначних місць (ICOMOS) звернулися до ЮНЕСКО з проханням допомогти захистити в Україні культурну спадщину.

Про це Новини.LIVE повідомила пресслужба ВАОКС.

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У зверненні Український національний комітет Міжнародної ради з питань пам'яток і визначних міст зазначив, що Харків належить до частини культурної спадщини України та світу. Місто постійно перебуває під обстрілами, а під час нещодавньох російської атаки там постраждала визначна архітектурно-культурна пам'ятка. Йдеться про Будинок державної промисловості або ж як його ще називають Держпром, який входив до Попереднього списку всесвітньої культурної спадщини ЮНЕСКО. 

"Сьогодні історичний центр Харкова, його історичне ядро ​​та адміністративно-діловий центр – ансамбль забудови 1920-1950-х років з унікальною архітектурно-просторовою структурою – під великою загрозою. Внаслідок майже щоденних обстрілів Харків, мабуть, більше, ніж будь-яке інше українське місто, страждає від неодноразових втручань у громадську інфраструктуру історичного міста. Руйнуються окремі пам'ятники, частини пам'яток, традиційна міська забудова кварталів, що призвело до серйозних порушень архітектурно-містобудівної цілісності історичної частини Харкова", — зазначили у зверненні до ЮНЕСКО. 

Також у зверненні зазначили, що будівля Держпрому є першою у світі адміністративною будівлею державного рівня, яка збудована у модерністських формах, що вплинуло на розвиток української та світової архітектури. Більш того, Держпром входить до так званого переліку маніфестів авангарду 20-х років, куди входить також церква Нотр-Дам де Ренсі А.Пере, Маєток Вайссенхоф у Штутгарті й не тільки. 

Будинки на західній частині Держпрому отримали перші пошкодження від російських обстрілів 29 грудня 2023 року. Також у зверненні згадали про будівлю готелю "Харків Палас", де того ж дня було пряме влучання ракети С-300. Крім того, постраждали готель "Харків" та навчальний корпус університету імені В. Н. Каразіна.

"Дані події становлять надзвичайну ситуацію, яка може призвести до суттєвої втрати автентичності Будинку державної промисловості, будівлі Орієнтовного списку об’єктів всесвітньої спадщини, а також окремих пам’яток місцевого значення та загалом до руйнування ансамблю забудови площі Свободи як визначної пам’ятки містобудування 1920-1930-х років в Україні та світі", — пояснили у зверненні. 

Держпром після удару
Наслідки удару по Держпрому. Фото: Суспільне.Харків

Також там зазначили, що на сході активізуються бойові дії, а згідно з положенням Другого протоколу Гаазької конвенції про захист культурних цінностей у разі збройного конфлікту, Український національний комітет ICOMOS вважає за необхідне звернутися до міжнародної спільноти з проханням об’єднати політичні та культурні цінності. 

Нагадаємо, 28 жовтня, Росія завдала удару фугасною авіаційною бомбою по історичній будівлі Держпром у місті Харків. 

Мер міста Ігор Терехов ініціював розмову з головою ЮНЕСКО та поснив, чим так важлива ця будівля та у чому її цінність. 

Згодом голова Харківської ОВА Олег Синєгубов розповів про подальшу долю Держпрому та чи будуть будівлю відновлювати.

пам'ятка культури Харків ЮНЕСКО обстріли культура

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