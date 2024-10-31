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ЮНЕСКО просят помочь сохранить культурное наследие Харькова

31 октября 2024 12:22
Анастасия Постоенко - Редактор
Эксперты по культурному наследию просят защиты у ЮНЕСКО
IV Международная конференция "Культурное наследие: защита культурных границ" Фото: пресс-служба ВАОКС
Анастасия Постоенко - Редактор

Оккупанты не прекращают атаки на Харьков и другие города Украины. Российские войска нередко разрушают выдающиеся памятники культуры и архитектуры, как здание Госпрома в Харькове. Украинский национальный комитет Международного совета по вопросам достопримечательностей и достопримечательностей (ICOMOS) обратились в ЮНЕСКО с просьбой помочь защитить в Украине культурное наследие.

Об этом Новини.LIVE сообщила пресс-служба ВАОКС.

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В обращении Украинский национальный комитет Международного совета по достопримечательностям и достопримечательностям отметил, что Харьков принадлежит к части культурного наследия Украины и мира. Город постоянно находится под обстрелами, а во время недавних российских атак там пострадала достопримечательность. Речь идет о Доме государственной промышленности или как его еще называют Госпром, который входил в Предыдущий список всемирного культурного наследия ЮНЕСКО.

"Сегодня исторический центр Харькова, его историческое ядро и административно-деловой центр — ансамбль застройки 1920-1950-х годов с уникальной архитектурно-пространственной структурой — под большой угрозой. Вследствие почти ежедневных обстрелов Харьков, пожалуй, больше, чем любой другой украинский город, страдает от неоднократных вмешательств в общественную инфраструктуру исторического города. Разрушаются отдельные памятники, части памятников, традиционная городская застройка кварталов, что привело к серьезным нарушениям архитектурно-градостроительной целостности исторической части Харькова", — отметили в обращении к ЮНЕСКО.

Также в обращении отметили, что здание Госпрома является первым в мире административным зданием государственного уровня, построенным в модернистских формах, что повлияло на развитие украинской и мировой архитектуры. Более того, Госпром входит в так называемый перечень манифестов авангарда 20-х годов, куда входит также церковь Нотр-Дам де Ренси А.Пере, Поместье Вайссенхоф в Штутгарте и не только.

Дома на западной части Госпрома получили первые повреждения от российских обстрелов 29 декабря 2023 года. Также в обращении упомянули о здании гостиницы "Харьков Палас", где в тот же день было прямое попадание ракеты С-300. Кроме того, пострадали гостиница "Харьков" и учебный корпус университета имени В. Н. Каразина.

"Данные события составляют чрезвычайную ситуацию, которая может привести к существенной потере подлинности Дома государственной промышленности, здания Ориентировочного списка объектов всемирного наследия, а также отдельных памятников местного значения и в целом к ​​разрушению ансамбля застройки площади Свободы как достопримечательности градостроительства 1920 г.—1930-х годов в Украине и мире", — объяснили в обращении.

Госпром после удара
Последствия удара по Госпрому Фото: Суспільне.Харьков

Также там отметили, что на востоке активизируются боевые действия, а согласно положению Второго протокола Гаагской конвенции о защите культурных ценностей в случае вооруженного конфликта Украинский национальный комитет ICOMOS считает необходимым обратиться в международное сообщество с просьбой объединить политические и культурные ценности.

Напомним, 28 октября Россия нанесла удар фугасной авиационной бомбой по историческому зданию Госпром в городе Харьков.

Мэр города Игорь Терехов инициировал разговор с главой ЮНЕСКО и увидел, чем так важно это здание и в чем его ценность.

Впоследствии глава Харьковской ОВА Олег Синегубов рассказал о дальнейшей судьбе Госпрома и будут ли здание восстанавливать.

памятник культуры Харьков ЮНЕСКО обстрелы культура

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