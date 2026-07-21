Харків готує підземні станції та посилює енергозахист: Терехов

Ігор Терехов з Катаріною Мартеновою. Фото: Ігор Терехов/Telegram

Долженко Катерина редактор, одеський оглядач

Харків розраховує на підтримку Європейського Союзу для зміцнення міста в умовах постійних російських обстрілів. Серед головних напрямів співпраці — розвиток метро та підготовка до наступного опалювального сезону.

Про це мер Харкова Ігор Терехов говорив під час зустрічі з послом ЄС в Україні Катаріною Матерновою, передає Новини.LIVE.

Підтримка ЄС

За словами Ігоря Терехова, підтримка Європейського Союзу має важливе значення для стійкості Харкова. Йдеться про можливість міста працювати та забезпечувати нормальне життя людей навіть під час постійних атак.

"Від цього партнерства напряму залежить стійкість нашого міста в умовах постійних ворожих обстрілів і можливість харківʼян залишатися вдома, працювати, виховувати дітей та планувати своє майбутнє", — зазначив мер.

Під час офіційного візиту Катаріни Матернової до Харкова сторони обговорили конкретні напрями подальшої співпраці та проєкти, які можуть посилити місто.

Нові станції

Одним із ключових питань стало майбутнє Харківського метрополітену. Він виконує одразу кілька важливих функцій: залишається основним громадським транспортом, найбільшим укриттям і безпечним місцем для навчання дітей.

Місто планує забезпечити стабільну роботу метро за будь-яких умов. Водночас Харків хоче оновлювати вагони, побудувати підземне електродепо та продовжити спорудження двох нових станцій.

Підготовка до зими

Ще одним важливим напрямом є підготовка Харкова до наступного опалювального сезону. Для цього місто планує розширювати децентралізовані системи тепло-, водо- та енергопостачання.

Такий підхід має допомогти Харкову бути більш стійким до можливих атак по критичній інфраструктурі та зменшити залежність міста від окремих великих об'єктів.

"Щиро дякую пані Катаріні Матерновій за візит, увагу до наших потреб, глибоке розуміння викликів і готовність втілювати проєкти, що дають відчутний результат для людей!", — написав Терехов.