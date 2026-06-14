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Головна Харків РФ атакувала художній музей у Харкові: Терехов допомагав рятувати експонати

РФ атакувала художній музей у Харкові: Терехов допомагав рятувати експонати

Ua ru
Дата публікації: 14 червня 2026 21:04
РФ атакувала художній музей у Харкові: Терехов допомагав рятувати експонати
Ігор Терехов з картинами музею. Фото: "Суспільне"

Російські окупанти у неділю, 14 червня, вдарили дроном по Харківському художньому музею, який є памʼяткою архітектури місцевого значення. Наразі відомо про чотирьох поранених. На місці влучання працюють екстрені служби.

Про це повідомили мер Харкова Ігор Терехов та очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов, передає Новини.LIVE.

Російський удар по Харківському художньому музею

Терехов зазначив, що на момент влучання у музеї біла певна кількість картин. Він разом з рятувальниками переносив їх до укриття. 

Російський удар по Харківському художньому музею
Ліквідація наслідків російського удару по Харківському художньому музею. Фото: Харківська ОВА

"Це цінності, які ми маємо зберегти. Є загроза, що якісь експонати можуть згоріти, або при гасінні пожежі їх може просто затопити. Тому довелося їх евакуювати", — зазначив мер.

Російський обстріл Харкова 14 червня
Картини з музею. Фото: Харківська ОВА

За словами мера Харкова, внаслідок влучання сталася сильна пожежа. 

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Синєгубов повідомив про чотирьох поранених, серед яких одномісячна дівчинка, троє жінок 34, 22 та 28 років. 

Російський обстріл Харкова 14 червня
Наслідки російської атаки на музей. Фото: Харківська ОВА
Удар Росії по Харківському художньому музею
Удар Росії дроном по музею в Харкові. Фото: Харківська ОВА

"Жінки у легкому стані, медики надали допомогу на місці. Маленьку дівчинку шпиталізували. На місці влучання працюють всі екстрені служби. Ліквідація наслідків триває", — додав він.

Як писали Новини.LIVE, упродовж минулої доби російські загарбники атакували десять населених пунктів Харківської області. Внаслідок обстрілу поранення отримали двоє людей.

А 13 червня на дорозі між Козачою Лопанню та Новою Козачою стався вибух невідомого пристрою, внаслідок чого поранення отримав 38-річний чоловік, який їхав на велосипеді.

Харків обстріли Ігор Терехов
Аркадій Пастула - Редактор стічки новин
Автор:
Аркадій Пастула
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