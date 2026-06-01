РФ масована атакувала Харків: палають гаражі, є постраждалі

Росіяни в ніч проти 1 червня масовано атакували дронами Харків. Внаслідок обстрілу зафіксовано влучання по гаражному кооперативу та вже відомо про постраждалих.

Мер Харкова Ігор Терехов повідомив у Telegram, що росіяни завдали близько 10 ударів на околицях Слобідського району, що межують з окружною.

Окрім того, була інформація про влучання у багатоповерхівку в Основ'янському районі. Проте пізніше Терехов уточнив, що влучання сталося по гаражам біля висотки.

"За уточненою інформацією, влучання по гаражному кооперативу поряд з багатоповерхівками — палають гаражі та автомобілі", — йдеться у повідомленні.

За словами Терехова, попередньо, в обох районах є постраждалі. Їх кількість та стан уточнюється. Водночас начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що в Основ'янському районі постраждала 34-річна жінка. Згодом ще одній постраждалій знадобилася допомога.

