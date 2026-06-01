Головна Харків РФ масована атакувала Харків: палають гаражі, є постраждалі

Дата публікації: 1 червня 2026 01:24
Рятувальники. Ілюстративне фото: facebook.com/DSNSKHARKIV

Росіяни в ніч проти 1 червня масовано атакували дронами Харків. Внаслідок обстрілу зафіксовано влучання по гаражному кооперативу та вже відомо про постраждалих.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на сайт Харківської міськради.

Наслідки обстрілу Харкова в ніч проти 1 червня

Мер Харкова Ігор Терехов повідомив у Telegram, що росіяни завдали близько 10 ударів на околицях Слобідського району, що межують з окружною.

Окрім того, була інформація про влучання у багатоповерхівку в Основ'янському районі. Проте пізніше Терехов уточнив, що влучання сталося по гаражам біля висотки.

"За уточненою інформацією, влучання по гаражному кооперативу поряд з багатоповерхівками — палають гаражі та автомобілі", — йдеться у повідомленні.

За словами Терехова, попередньо, в обох районах є постраждалі. Їх кількість та стан уточнюється. Водночас начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що в Основ'янському районі постраждала 34-річна жінка. Згодом ще одній постраждалій знадобилася допомога.

РФ масована атакувала Харків: палають гаражі, є постраждалі - фото 1
Пости Терехова та Синєгубова про наслідки атаки. Фото: скриншот

Як повідомляло Новини.LIVE, під ранок 19 травня росіяни теж атакували Харків. Внаслідок ворожої атаки були пошкоджені десятки будинків та постраждали люди.

Також ми писали, що того дня окупанти тричі за добу цілеспрямовано вдарили по одному з відділень Нової пошти.

Харків обстріли постраждалі
Ткач Едуард - редактор стрічки новин
Автор:
Ткач Едуард
