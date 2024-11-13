Атака на Харьков 13 ноября — российские войска применили новый БпЛА

Последствия попадания в Салтовский район Харькова. Фото: ГСЧС

Российские войска второй день подряд атакуют Харьков новым типом БпЛА "Молния-1". Падения обломков были зафиксированы в Салтовском районе города.

Об этом сообщил спикер прокуратуры Харьковской области Дмитрий Чубенко для Новини.LIVE в среду, 13 ноября.

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Сегодня российский беспилотник попал в многоэтажку в Салтовском районе Харькове. По данным прокуратуры, враг снова применил новый тип БпЛА "Молния-1".

"Уже второй раз за несколько часов попадание в Салтовском районе новым типом БпЛА, который со вчерашнего дня начали использовать для ударов по Харькову. До этого были несколько атак в Харьковской области и в Украине, но в основном его использовали на линии боевого соприкосновения", — заявил Чубенко.

Последствия попадания в многоэтажку. Фото: ГСЧС

Он добавил, что беспилотники этого типа теперь используют не только для достижения военных целей, но и для террора по гражданскому населению.

"Вчера было два удара БпЛА "Молния-1", сегодня еще два", — отметил представитель прокуратуры.

Мужчина, пострадавший от попадания БпЛА в дом. Фото: ГСЧС

Спасатели оказывают помощь пострадавшей. Фото: ГСЧС

По предварительной информации, в результате удара по многоэтажному жилому дому пострадали четыре человека. Ранения получили супруги пожилого возраста, еще две женщины имеют острую стрессовую реакцию.

Напомним, сегодня также удар вражеского БпЛА зафиксирован в Салтовском районе Харькова возле торгового комплекса.

Также корреспондент Новини.LIVE побывал на месте попадания БПЛА в многоэтажный дом в Харькове.

Ранее в харьковской прокуратуре объяснили, чем отличается новый тип БпЛА "Молния-1", применяемый для ударов по Харькову.