Харківщина пережила нову хвилю атак: є загибла та поранені

Пожежа після атаки. Фото: ДСНС Харківщини

Долженко Катерина редактор, одеський оглядач

Російські війська знову атакували Харківщину різними видами озброєння. Під ударами опинилися Харків та населені пункти області. Внаслідок обстрілів загинула 36-річна жінка, ще четверо людей постраждали. Також зафіксовані пошкодження житлових будинків, автомобілів та цивільних підприємств.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на очільника Харківської обласної військової адміністрації Олега Синєгубова.

Жертви атак

У селі Циркуни загинула 36-річна жінка. У Балаклії вибухові поранення отримали 24- та 50-річний чоловіки. Ще дві жінки, 67 та 69 років, пережили гостру реакцію на стрес.

Чим атакувала РФ

За добу російські військові застосували:

2 ракети;

2 РСЗВ;

2 КАБ;

1 БпЛА "Герань-2";

3 БпЛА "Молнія";

2 FPV-дрони;

37 безпілотників, тип яких встановлюється.

Наслідки ударів

У Харкові та у Богодухівському районі пошкоджено приватниі будинки. У Куп’янському районі постраждали багатоповерхівка будинок у Борівському, приватний домоволодіння і господарські споруди в Іванівці.

В Ізюмському районі пошкоджено двоповерховий й приватний житлові будинки багатоповерхівка, автомобіль та інші об’єкти в Балаклії. Також постраждали цивільне підприємство й багатоквартирний дім в Ізюмі, приватний будинок у Вербівці.

У Харківському районі пошкоджені автомобілі в Черкаській Лозовій, шість приватних будинків та автомобіль у Циркунах, а також цивільне підприємство у Вільшанах. У Чугуївському районі зазнав руйнувань приватний будинок, дві господарські споруди та автомобіль у Печенігах.

Евакуація населення

Транзитний евакуаційний пункт у Лозовій за добу прийняв 249 людей. Від початку роботи там зареєстрували 51 939 людей.

Ситуація на фронті

За добу відбулося 204 бойові зіткнення. На Південно-Слобожанському напрямку українські військові відбили дев’ять атак. Російські підрозділи намагалися просунутися біля Стариці та в напрямку Вільхуватки й Колодязного. На Куп’янському напрямку ворог здійснив одну наступальну дію в бік Новоплатонівки.

Як повідомляли Новини.LIVE, у Харкові вранці 9 серпня російські війська завдали удару по житловій забудові. Одне з влучань припало безпосередньо у багатоповерховий будинок. За останніми даними, одна людина загинула, ще 18 постраждали.

Також Новини.LIVE писали, що російські війська вранці 12 серпня двічі атакували Балаклію Ізюмського району Харківської області. Перший удар припав на двоповерховий житловий будинок, де спалахнула пожежа. Згодом окупанти повторно вдарили по житловому сектору. За попередніми даними, постраждали троє людей.