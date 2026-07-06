Харківщину накриють дощі з грозами: прогноз погоди

Люди сидять на лавці. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Долженко Катерина редактор, одеський оглядач

У Харківській області найближчим часом очікується доволі мінлива літня погода з періодичними опадами та коливаннями температури. Попри короткочасні дощі та грози в окремі дні, регіон залишатиметься під впливом помірного тепла.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.

Прогноз на 7 липня

У вівторок, 7 липня, на Харківщині прогнозують мінливу хмарність. Вітер буде південно-західним зі швидкістю 5–10 м/с.

По області: у нічний час місцями можливий невеликий короткочасний дощ, проте вдень істотних опадів не передбачається. Стовпчики термометрів вночі покажуть +11…+16°, а вдень повітря прогріється до комфортних +23…+28°.

У Харкові: вночі пройде невеликий короткочасний дощ. Вдень очікується суха погода без істотних опадів. Температура повітря вночі становитиме +12…+14°, а вдень підніметься до +25…+27°.

Пожежна небезпека у регіоні

Згідно з офіційними даними ситуація з пожежною загрозою в області залишається неоднорідною. У більшості центральних та західних районів оголошено найвищий рівень небезпеки. Зокрема, надзвичайна пожежна небезпека прогнозується для Харкова, Золочева, Богодухова, Коломака та Берестина. У Великому Бурлуці, Слобожанському та Лозовій утримається високий рівень загрози. Натомість мінімальні ризики зафіксовані на півдні регіону — в Ізюмі переважатиме низький клас пожежної небезпеки. Жителів закликають бути обачними під час перебування на відкритому повітрі.

Прогноз погоди на 8–11 липня

Надалі характер погоди дещо зміниться, принісши більше вологи та хмарності:

8 липня: очікується хмарна погода. Вночі пройде невеликий дощ, а вже вдень синоптики прогнозують короткочасні опади, які місцями будуть значними. Також очікуються грози, в окремих районах град та шквалисте посилення південного вітру до 15–20 м/с. Температура повітря вночі становитиме +13…+18°, вдень — +23…+28°.

9 липня: збережеться хмарність. Протягом доби йтиме короткочасний дощ, місцями прогримлять грози. Вітер південно-західний, 5–10 м/с. Стовпчики термометрів вночі покажуть +13…+18°, а вдень очікується незначне зниження температури до +21…+26°.

10 липня: погода буде хмарною з проясненнями. Місцями пройде невеликий короткочасний дощ, можлива гроза. Вітер південний, 5–10 м/с. Температура повітря вночі становитиме +11…+16°, вдень очікується +20…+25°.

11 липня: утримається хмарна з проясненнями погода та невеликий короткочасний дощ. Вітер південно-західний, 7–12 м/с. Температурні показники залишаться на рівні попереднього дня: вночі +11…+16°, вдень — в межах +20…+25°.

Як повідомляли Новини.LIVE, у Харкові планують капітально оновити сквер Тихонова на вулиці Клочківській, 3. Замість звичайної зеленої зони хочуть створити сучасний арт-простір із новими зонами відпочинку, арт-об'єктами, додатковим озелененням та велодоріжкою, яка з'єднає сквер із Університетською гіркою.

Також Новини.LIVE писали, що на Журавлівському острові в Харкові завершили облаштування першої пляжної зони, а вже найближчим часом там можуть з'явитися ще два нові пляжі. Нові місця для відпочинку планують облаштувати вздовж вулиць Нескорених і Барабашова. Для благоустрою території комунальники встановили нові безкоштовні шезлонги.