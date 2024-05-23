Удар РФ по Дергачам — количество пострадавших выросло

Количество раненых в результате ракетного удара по пригороду Харькова увеличилось, — ОВА
Российские захватчики в четверг, 23 мая, сбросили авиационную бомбу на город Дергачи Харьковской области. В результате обстрела пострадали 13 человек.
Об этом сообщил глава ОВА Олег Синегубов в Telegram.
Обстрел Дергачей 23 мая
"По обновленным данным, в результате вражеского удара по Дергачам — 13 раненых", — говорится в сообщении.
Как отметил Синегубов, четверо пострадавших были госпитализированы.
Напомним, в результате ракетного удара по Харькову погибли семь человек. Синегубов подчеркнул, что враг бил именно по гражданской инфраструктуре, ведь в местах попаданий и рядом с ними нет ни одного военного объекта.
Кроме того, в результате массированного ракетного обстрела была уничтожена государственная типография в Харькове.
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