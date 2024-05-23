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Количество раненых в результате ракетного удара по пригороду Харькова увеличилось, — ОВА

23 мая 2024 16:29
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
Удар РФ по Дергачам — количество пострадавших выросло
Скорая помощь. Иллюстративное фото: ГСЧС
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

Российские захватчики в четверг, 23 мая, сбросили авиационную бомбу на город Дергачи Харьковской области. В результате обстрела пострадали 13 человек.

Об этом сообщил глава ОВА Олег Синегубов в Telegram.

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"По обновленным данным, в результате вражеского удара по Дергачам — 13 раненых", — говорится в сообщении.

Как отметил Синегубов, четверо пострадавших были госпитализированы.

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Скриншот поста Синегубова

Напомним, в результате ракетного удара по Харькову погибли семь человек. Синегубов подчеркнул, что враг бил именно по гражданской инфраструктуре, ведь в местах попаданий и рядом с ними нет ни одного военного объекта.

Кроме того, в результате массированного ракетного обстрела была уничтожена государственная типография в Харькове.

Харьковская область
обстрелы
война в Украине
атака
ракетный удар

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