Удар РФ по Дергачам — количество пострадавших выросло

Скорая помощь. Иллюстративное фото: ГСЧС

Российские захватчики в четверг, 23 мая, сбросили авиационную бомбу на город Дергачи Харьковской области. В результате обстрела пострадали 13 человек.

Об этом сообщил глава ОВА Олег Синегубов в Telegram.

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"По обновленным данным, в результате вражеского удара по Дергачам — 13 раненых", — говорится в сообщении.

Как отметил Синегубов, четверо пострадавших были госпитализированы.

Скриншот поста Синегубова

Напомним, в результате ракетного удара по Харькову погибли семь человек. Синегубов подчеркнул, что враг бил именно по гражданской инфраструктуре, ведь в местах попаданий и рядом с ними нет ни одного военного объекта.

Кроме того, в результате массированного ракетного обстрела была уничтожена государственная типография в Харькове.