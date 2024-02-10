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Количество пострадавших в результате ночной атаки дронов на Харьков выросло

10 февраля 2024 14:30
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
Количество пострадавших в результате ночной атаки дронов на Харьков выросло
Последствия ночной атаки дронов на Харьков. Фото: ГСЧС
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

В Харькове количество пострадавших в результате ночной атаки российских дронов возросло до 57 человек. Эти люди остались без ничего, поскольку Россия уничтожила их дома.

Об этом сообщил городской глава Харькова Игорь Терехов.

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Пост Игоря Терехова. Фото: скриншот

В результате вражеской атаки пострадали 57 человек

"Эти люди — жители улицы Котельной, которых вчера вечером Россия оставила без ничего: без дома, без документов, без денег, без личных вещей", — отметил председатель.

В городской школе № 21 работает штаб сбора и выдачи гуманитарной помощи, чтобы предоставить пострадавшим все необходимое.

Основная потребность в строительных материалах, в одежде, средствах личной гигиены.

Атака дронов на Харьков.

Ранее мы сообщали, что в результате ночной атаки российских дронов по Харькову произошли пожары в 15 жилых домах. Причиной возгораний стала утечка горюче-смазочных материалов из-за попадания беспилотника.

Также мы писали, что спасатели находят тела погибших в результате ночной атаки по Харькову. В частности, обнаружены останки троих детей.

Кроме того, в результате ночной атаки российских дронов по Харькову в частном доме погибла целая семья. Спасатели искали тело одного ребенка, однако идентифицировать его на месте невозможно.

война
Харьков
Украина
обстрелы
дроны
жертвы

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