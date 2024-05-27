Авіаудар по Епіцентру в Харкові — кількість постраждалих знову зросла

Кількість загиблих внаслідок удару по Епіцентру в Харкові зросла — серед них дитина
Кількість загиблих внаслідок російського удару по будівельному гіпермаркету "Епіцентр" у Харкові, зросла до 16 людей. Ще 45 людей отримали поранення різного ступеня важкості.
Про це інформує Харківська обласна прокуратура в понеділок, 27 травня.
В Харкові зросла кількість жертв через удар по "Епіцентру"
За інформацією від прокуратури, безвісти зниклими рахуються п'ятеро осіб.
Водночас в Міністерстві внутрішніх справ повідомляють, що серед загиблих — 12-річна дівчинка та її мати. За їхньою інформацією, рятувальники ДСНС розібрали близько 30% завалів. Також там додали, що їм доводиться призупиняти роботи під час повітряної тривоги, оскільки цим може скористатися тактична авіація ПКС РФ.
Нагадаємо, в понеділок, 27 травня, в Харкові указом мера міста, Ігоря Терехова, розпочався День жалоби за загиблими внаслідок удару по "Епіцентру".
Раніше на інцидент відреагував президент Європейської ради Шарль Мішель, назвавши це жахливим злочином. Водночас президент України Володимир Зеленський назвав російський удар божевіллям.
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