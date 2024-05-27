Авиаудар по Эпицентру в Харькове — количество пострадавших снова выросло

Число погибших в результате удара по Эпицентру в Харькове возросло — среди них ребенок
Число погибших в результате российского удара по строительному гипермаркету "Эпицентр" в Харькове выросло до 16 человек. Еще 45 человек получили ранения разной степени тяжести.
Об этом сообщает Харьковская областная прокуратура в понедельник, 27 мая.
В Харькове возросло количество жертв из-за удара по "Эпицентру"
По информации от прокуратуры, без вести пропавшими считаются пять человек.
В то же время в Министерстве внутренних дел сообщают, что среди погибших — 12-летняя девочка и ее мать. По их информации, спасатели ГСЧС разобрали около 30% завалов. Также там добавили, что им приходится останавливать работы во время воздушной тревоги, поскольку этим может воспользоваться тактическая авиация ВКС РФ.
Напомним, в понедельник, 27 мая, в Харькове указом мэра города, Игоря Терехова, начался День траура по погибшим в результате удара по "Эпицентру".
Ранее на инцидент отреагировал президент Европейского совета Шарль Мишель, назвав это ужасающим преступлением. В то же время президент Украины Владимир Зеленский назвал российский удар безумием.
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