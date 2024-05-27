Авиаудар по Эпицентру в Харькове — количество пострадавших снова выросло

Спасатели ликвидируют последствия удара по гипермаркету "Эпицентр" в Харькове. Фото: REUTERS/Valentyn Огиренко

Число погибших в результате российского удара по строительному гипермаркету "Эпицентр" в Харькове выросло до 16 человек. Еще 45 человек получили ранения разной степени тяжести.

Об этом сообщает Харьковская областная прокуратура в понедельник, 27 мая.

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По информации от прокуратуры, без вести пропавшими считаются пять человек.

Скриншот сообщения Харьковской облпрокуратуры

В то же время в Министерстве внутренних дел сообщают, что среди погибших — 12-летняя девочка и ее мать. По их информации, спасатели ГСЧС разобрали около 30% завалов. Также там добавили, что им приходится останавливать работы во время воздушной тревоги, поскольку этим может воспользоваться тактическая авиация ВКС РФ.

Скриншот сообщения пресс-службы МВД

Напомним, в понедельник, 27 мая, в Харькове указом мэра города, Игоря Терехова, начался День траура по погибшим в результате удара по "Эпицентру".

Ранее на инцидент отреагировал президент Европейского совета Шарль Мишель, назвав это ужасающим преступлением. В то же время президент Украины Владимир Зеленский назвал российский удар безумием.