Удар по Куп'янську 2 вересня — є загиблі

Куп’янськ знову під ударом — загинула мирна жителька
Росіяни вкотре атакували Харківщину. У понеділок, 2 вересня, ворог обстріляв місто Куп'янськ, загинула 78-річна жінка.
Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов у Telegram у понеділок, 2 вересня.
Атака на Куп'янськ
За даними Синєгубова, сьогодні о 15:30 російські війська вдарили по місту Куп'янськ у Харківській області. Внаслідок ворожого обстрілу пошкоджено житловий будинок.
"Загинула 78-річна жінка", — написав голова ОВА.
Нагадаємо, 28 серпня російські загарбники влучили у центр Куп'янська за допомогою авіаційної бомби ФАБ-500 з модулем УМПК. Кількість постраждалих внаслідок тієї атаки становила 21 особу, серед них десять правоохоронців.
Також було пошкоджено 43 багатоповерхових та приватних будинки, а також автомобілі, серед яких і службове авто Нацполіції.
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