Удар по Куп'янську 2 вересня — є загиблі

Рятувальники ліквідують наслідки атаки росіян. Ілюстративне фото: ДСНС Харківщини

Росіяни вкотре атакували Харківщину. У понеділок, 2 вересня, ворог обстріляв місто Куп'янськ, загинула 78-річна жінка.

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов у Telegram у понеділок, 2 вересня.

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За даними Синєгубова, сьогодні о 15:30 російські війська вдарили по місту Куп'янськ у Харківській області. Внаслідок ворожого обстрілу пошкоджено житловий будинок.

"Загинула 78-річна жінка", — написав голова ОВА.

Допис Синєгубова. Фото: скриншот

Нагадаємо, 28 серпня російські загарбники влучили у центр Куп'янська за допомогою авіаційної бомби ФАБ-500 з модулем УМПК. Кількість постраждалих внаслідок тієї атаки становила 21 особу, серед них десять правоохоронців.

Також було пошкоджено 43 багатоповерхових та приватних будинки, а також автомобілі, серед яких і службове авто Нацполіції.