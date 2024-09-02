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Купянск снова под ударом — погибла мирная жительница

2 сентября 2024 18:18
Валерия Барановская - редактор
Удар по Купянску 2 сентября — есть погибшие
Спасатели ликвидируют последствия атаки россиян. Иллюстративное фото: ГСЧС Харьковщины
Валерия Барановская - редактор

Россияне в очередной раз атаковали Харьковщину. В понедельник, 2 сентября, враг обстрелял город Купянск, погибла 78-летняя женщина.

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в Telegram в понедельник, 2 сентября.

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По данным Синегубова, сегодня в 15.30 российские войска ударили по городу Купянск в Харьковской области. В результате вражеских обстрелов поврежден жилой дом.

"Погибла 78-летняя женщина", — написал глава ОВА.

Удар по Купянску
Сообщение Синегубова. Фото: скриншот

Напомним, 28 августа российские захватчики ударили в центр Купянска с помощью авиационной бомбы ФАБ-500 с модулем УМПК. Количество пострадавших в результате той атаки составило 21 человек, среди них десять правоохранителей.

Также были повреждены 43 многоэтажных и частных дома, а также автомобили, среди которых и служебное авто Нацполиции.

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