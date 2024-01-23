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Почти 11 тысяч харьковчан остались без света из-за ракетного удара по городу

23 января 2024 11:56
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Почти 11 тысяч харьковчан остались без света из-за ракетного удара по городу
Ликвидация последствий ракетного удара по Харькову 23 января. Фото: МВД Украины
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

В результате ракетного удара по Харькову утром 23 января без света остались почти 11 тысяч потребителей. Также был поврежден газопровод.

Об этом сообщает Минэнерго.

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Сообщается, что в Харькове произошло серьезное повреждение инфраструктуры вследствие ракетного обстрела, в результате чего около 11 тысяч жителей остались без электроснабжения. 

Атака привела к повреждению трансформаторных подстанций, распределительных узлов и кабельных сетей. Кроме того, обстрелы привели к отключению электричества в некоторых населенных пунктах Харьковской области.

В дополнение к этому был поврежден газопровод, в результате чего от газоснабжения отсоединены 12 домов. 

"Погибших и пострадавших среди работников нет. Газовики работают над устранением повреждений", — говорится в сообщении.

Харьков
Сообщение Минэнерго. Фото: скриншот

Напомним, что сегодня ночью и утром россияне нанесли удар по Харькову ракетами Х-22. В результате атаки погибли четыре человека, еще 42 человека пострадали, среди них есть дети.

В городе разрушены жилые дома, есть раненые и погибшие среди местных жителей.

Сейчас спасатели разбирают завалы в результате ракетного удара по Харькову. В разрушенном доме могут находиться люди.
 

Харьков
электроэнергия
обстрелы
газоснабжение
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