Почти 11 тысяч харьковчан остались без света из-за ракетного удара по городу

Ликвидация последствий ракетного удара по Харькову 23 января. Фото: МВД Украины

В результате ракетного удара по Харькову утром 23 января без света остались почти 11 тысяч потребителей. Также был поврежден газопровод.

Об этом сообщает Минэнерго.

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Сообщается, что в Харькове произошло серьезное повреждение инфраструктуры вследствие ракетного обстрела, в результате чего около 11 тысяч жителей остались без электроснабжения.

Атака привела к повреждению трансформаторных подстанций, распределительных узлов и кабельных сетей. Кроме того, обстрелы привели к отключению электричества в некоторых населенных пунктах Харьковской области.

В дополнение к этому был поврежден газопровод, в результате чего от газоснабжения отсоединены 12 домов.

"Погибших и пострадавших среди работников нет. Газовики работают над устранением повреждений", — говорится в сообщении.

Сообщение Минэнерго. Фото: скриншот

Напомним, что сегодня ночью и утром россияне нанесли удар по Харькову ракетами Х-22. В результате атаки погибли четыре человека, еще 42 человека пострадали, среди них есть дети.

В городе разрушены жилые дома, есть раненые и погибшие среди местных жителей.

Сейчас спасатели разбирают завалы в результате ракетного удара по Харькову. В разрушенном доме могут находиться люди.

