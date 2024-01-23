Почти 11 тысяч харьковчан остались без света из-за ракетного удара по городу
В результате ракетного удара по Харькову утром 23 января без света остались почти 11 тысяч потребителей. Также был поврежден газопровод.
Об этом сообщает Минэнерго.
Харьковчане остались без света из-за ракетного обстрела
Сообщается, что в Харькове произошло серьезное повреждение инфраструктуры вследствие ракетного обстрела, в результате чего около 11 тысяч жителей остались без электроснабжения.
Атака привела к повреждению трансформаторных подстанций, распределительных узлов и кабельных сетей. Кроме того, обстрелы привели к отключению электричества в некоторых населенных пунктах Харьковской области.
В дополнение к этому был поврежден газопровод, в результате чего от газоснабжения отсоединены 12 домов.
"Погибших и пострадавших среди работников нет. Газовики работают над устранением повреждений", — говорится в сообщении.
Напомним, что сегодня ночью и утром россияне нанесли удар по Харькову ракетами Х-22. В результате атаки погибли четыре человека, еще 42 человека пострадали, среди них есть дети.
В городе разрушены жилые дома, есть раненые и погибшие среди местных жителей.
Сейчас спасатели разбирают завалы в результате ракетного удара по Харькову. В разрушенном доме могут находиться люди.
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