Терехов повідомив про наслідки ракетної атаки на Харків

Атака РФ на Україну. Фото: Reuters/Gleb Garanich

У Харкові зафіксовано влучання балістичної ракети в Слобідському районі міста. За даними начальника місцевої обласної військової адміністрації Олега Синєгубова, внаслідок удару на відкритій території загорілася суха рослинність.

На момент публікації інформації про постраждалих не надходило, повідомляють Новини.LIVE із посиланням на Ігоря Терехова.

Що відомо про атаку на Харків

Олег Синєгубов написав, що пожежа виникла на місці падіння ракети поза житловою забудовою. Екстрені служби оперативно прибули на місце події і приступили до ліквідації наслідків удару. Влада продовжує уточнювати інформацію про масштаби руйнувань і можливу шкоду інфраструктурі.

Ще вранці 3 червня російські війська вже атакували Харків ударними безпілотниками. Вибухи фіксували в Холодногірському, Основ'янському та інших районах міста. Один із дронів влучив у приватний будинок, унаслідок чого загинула місцева жителька. Також під ударами опинилися об'єкти критичної та залізничної інфраструктури.

Нагадаємо, Новини.LIVE писали про новий план оборони Харківщини, де перебудовують логістику та посилюють безпеку.

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Також Новини.LIVE повідомляли, що на прикордонних ділянках Харківської області фіксують активність малих груп російських військових, які діють без чіткої координації.