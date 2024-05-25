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У Харкові було чутно вибухи — що відомо

25 травня 2024 16:07
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
У Харкові було чутно вибухи — що відомо
Дим у небі після вибухів. Фото ілюстративне: depositphotos.com
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

У Харкові було чутно вибухи. Наразі їх причини і наслідки з'ясовуються.

Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов у суботу, 25 травня.

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Попередження про вибухи у Харкові. Фото: скриншот

У Харкові лунали вибухи

Харків продовжує перебувати під постійним обстрілом з боку російських загарбників. Наразі в місті було чутно чергові вибухи. За попередніми даними, ворог застосував керовані авійаційні бомби проти мирних мешканців міста.

Міська влада закликає харків'ян бути обережними та перебувати в укриттях, поки загроза не мине.

Наразі у місті та області оголошено повітряну тривогу. Загроза ракетного удару лишається високою.

Харків
Мапа повітряних тривог. Фото: скриншот

Нагадаємо, 23 травня росіяни завдали масованого удару ракетами по Харкову. Унаслідок атаки загинули семеро людей та десятки зазнали поранень. Крім того, згоріло понад 50 тисяч книг у друкарні.

Одразу після трагічних подій у Харкові у світі запустили символічний флешмоб для підтримки українців та міста. До акції згодом приєдналися і західні лідери та політики. 

війна
Харків
Україна
обстріли
ракетний удар
авіабомба

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