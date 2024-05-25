У Харкові було чутно вибухи — що відомо
У Харкові було чутно вибухи. Наразі їх причини і наслідки з'ясовуються.
Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов у суботу, 25 травня.
У Харкові лунали вибухи
Харків продовжує перебувати під постійним обстрілом з боку російських загарбників. Наразі в місті було чутно чергові вибухи. За попередніми даними, ворог застосував керовані авійаційні бомби проти мирних мешканців міста.
Міська влада закликає харків'ян бути обережними та перебувати в укриттях, поки загроза не мине.
Наразі у місті та області оголошено повітряну тривогу. Загроза ракетного удару лишається високою.
Нагадаємо, 23 травня росіяни завдали масованого удару ракетами по Харкову. Унаслідок атаки загинули семеро людей та десятки зазнали поранень. Крім того, згоріло понад 50 тисяч книг у друкарні.
Одразу після трагічних подій у Харкові у світі запустили символічний флешмоб для підтримки українців та міста. До акції згодом приєдналися і західні лідери та політики.
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