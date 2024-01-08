Жителям Харьковской области будут предлагать эвакуироваться, — Синегубов
Жителям прифронтовых районов Харьковской области будут отправлять SMS с предложением эвакуироваться. Систему оповещения запустили в результате опасности российских обстрелов.
Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.
Эвакуация жителей Харьковской области
Синегубов заявил, что администрация запустила систему оповещения для жителей прифронтовых территорий Харьковской области.
В SMS указан номер "горячей линии" по вопросам эвакуации. Сообщения рассчитаны на людей старшего возраста, которые не имеют гаджетов и Интернета, а также родственников лиц, проживающих в опасных прифронтовых районах области.
О каких районах идет речь
Глава Харьковской ОВА напомнил, что в области продолжается процесс добровольной эвакуации из громад Купянского, Чугуевского (Волчанский направление) и Изюмского (Боровский направление) районов.
"Всем, кто желает временно выехать из этих и других прифронтовых районов, оказывается вся необходимая юридическая и гуманитарная помощь", — добавил Синегубов.
Напомним, сегодня утром, 8 января, в Харькове раздались взрывы. Мэр города Игорь Терехов заявил о возможных "прилетах".
Также мы писали, что российские оккупанты нанесли как минимум четыре удара по Харькову. Пока известно о двух пострадавших и людях, которые находятся под завалами в городе Змиев.
Добавим, российские захватчики ударили по промышленным объектам Харькова. На эту минуту известно об одной пострадавшей.
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