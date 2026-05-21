На Харьков надвигаются грозы со шквалами и градом: погода завтра

Женщина идет под зонтиком. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

В Харькове завтра, 22 мая, ожидается настоящая летняя жара. Днем температура воздуха поднимется до +30 °С. В то же время синоптики предупреждают о грозах, граде и сильных шквалах, которые накроют город уже во второй половине дня.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Харьковский региональный центр по гидрометеорологии.

Прогноз погоды в Харьковской области на ближайшие дни. Фото: скриншот с Telegram

Какая будет погода в Харькове 22 мая

По прогнозу синоптиков, в Харькове ночью без существенных осадков, а днем пройдет кратковременный дождь с грозой. Также в городе прогнозируют град и шквалы ветра до 15-20 м/с. Температура воздуха ночью составит +14…+16 °С, а днем воздух прогреется до +28…+30 °С.

Прогноз погоды по Харьковской области 22 мая.

На территории Харьковской области погода будет еще жарче. Синоптики прогнозируют переменную облачность, кратковременные дожди и грозы. Кое-где возможен град и сильные порывы ветра до 20 м/с. Температура по области ночью будет колебаться в пределах +12…+17 °С, а днем поднимется до +27…+32 °С.

Штормовое предупреждение на 22 и 23 мая

В гидрометцентре также объявили штормовое предупреждение на 22 и 23 мая. Для Харькова и области установлен уровень опасности — желтый. Синоптики предупреждают, что ненастье сохранится и в последующие дни.

Читайте также:

Сообщения о шторме. Фото: Харьковский региональный центр по гидрометеорологии

Уже 23 мая в Харьковской области снова ожидаются кратковременные дожди, грозы, местами град и шквалы. Температура при этом остается по-летнему высокой — до +30 °С. В воскресенье, 24 мая, жара начнет постепенно спадать, однако дожди и грозы не отступят. А уже с 25-26 мая температура снизится до +19…+26 °С днем.

Климатические данные для Харькова за 21 мая

Синоптики также обнародовали и климатические данные для Харькова за 21 мая. Холоднее всего в этот день было в 1974 году, когда температура опустилась до +2,9 °С. Самое жаркое — в 1967 году, тогда воздух прогрелся до +31,8 °С. Среднесуточная температура этой даты в Харькове составляет +17,5 °С.

Ранее журналисты Новини.LIVE прогулялись по улицам Харькова и сняли жизнь горожан. Жизнь, несмотря на обстрелы, здесь продолжается в привычном темпе. Харьковчане спешат по делам, переходят дорогу на оживленных перекрестках и гуляют по просторным площадям.

Также Новини.LIVE писали, что в Харькове коммунальщики приступили к сезонной обработке роз и хвойных растений от вредителей и болезней. Работы сейчас продолжаются на улице Полтавский шлях. Специалисты возделывают кусты роз и хвойные насаждения специальными препаратами. В коммунальном предприятии отмечают, что средства, которые используются для защиты растений, безопасны для людей и животных.