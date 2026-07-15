На Харківщині мати била дітей: жінці загрожує термін

Поліцейський з дітьми. Фото: Головне управління Нацполіції Харківщини

Долженко Катерина редактор, одеський оглядач

На Харківщині поліцейські встановили жінку, яка вчинила протиправні дії щодо малолітньої дитини. Про випадок правоохоронці дізналися після появи відео в одному з Telegram-каналів. Дітей вилучили із сім'ї та доправили до лікарні для обстеження. Наразі триває перевірка, а слідчі вирішують питання про відкриття кримінального провадження.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Головне управління Нацполіції Харківщини.

Дедалі інциденту

Інцидент стався 14 липня. Під час моніторингу одного з Telegram-каналів поліцейські натрапили на відео, на якому були зафіксовані протиправні дії щодо малолітньої дитини. Після цього інформацію зареєстрували, а на місце одразу виїхали правоохоронці.

Встановили жінку

Під час перевірки поліцейські встановили особу, яка може бути причетною до події. Нею виявилася 48-річна місцева жителька. У поліції повідомили, що раніше жінку вже притягували до адміністративної відповідальності за невиконання батьківських обов'язків.

Вилученн дітей

Заради безпеки дітей їх вилучили із сім'ї та доставили до медичного закладу. Там вони проходять обстеження та отримують необхідну допомогу. Правоохоронці продовжують встановлювати всі обставини події.

Що загрожує матері

Також вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею 166 Кримінального кодексу України — злісне невиконання обов'язків по догляду за дитиною. Якщо провину жінки доведуть у суді, їй може загрожувати штраф, обмеження волі або позбавлення волі на строк від двох до п'яти років.

Напад на дитину

На Харківщині до 15 років ув’язнення засудили рецидивіста, який намагався зґвалтувати 13-річну дівчинку в Чугуївському районі. Увечері 20 липня 2024 року нетверезий чоловік напав на дитину на вулиці, повалив на землю та затиснув рот, проте завершити злочин йому завадив небайдужий перехожий, який почув крики та відштовхнув нападника. Постраждалу дівчинку госпіталізували з численними травмами.

У суді обвинувачений своєї вини не визнав, але прокурори повністю довели його провину. З’ясувалося, що зловмисник уже відбув 10-річний термін за аналогічний злочин і звільнився лише у 2021 році. Суд визнав чоловіка винним у повторному замаху на зґвалтування малолітньої (ч. 3 ст. 15, ч. 6 ст. 152 КК України) та призначив йому максимальне покарання.

Як повідомляли Новини.LIVE, у Харкові вилучили 6-річного хлопчика з родини після того, як у мережі з’явилося відео побиття дитини матір’ю. Під час перевірки в оселі виявили неналежні умови проживання, а медики зафіксували у потерпілого тілесні ушкодження.

Також Новини.LIVE писали, що командир навчальної групи одного з підрозділів Харківського національного університету Повітряних Сил імені Івана Кожедуба побив курсанта під час навчань. Після початку розслідування цієї справи військовий почав тиснути на свідків. Згодом він залишив місце служби та почав переховуватися.