На Харківщині під обстріл потрапила аварійна бригада газовиків

Фахівці на місці обстрілу. Фото: Харківська обласна філія "Газмережі"

Долженко Катерина редактор, одеський оглядач

Російські війська атакували аварійну бригаду газовиків у Дергачівській громаді на Харківщині. Працівники саме ліквідовували витоки газу після попереднього обстрілу. У момент роботи ворог завдав повторного удару керованими авіабомбами. На щастя, ніхто з аварійників не постраждав.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Харківську обласну філію "Газмережі".

Удар під час роботи

Обстріл стався поблизу населених пунктів, розташованих приблизно за 13 кілометрів від державного кордону з Росією. Аварійна бригада прибула на місце, щоб усунути витоки газу в пошкоджених будинках. Саме тоді російські війська завдали повторного удару КАБами. Авіабомби впали приблизно за 50 метрів від працівників екстреної служби 104. Газовики миттєво зреагували, впали на землю та сховалися від вибухової хвилі. Завдяки цьому всі залишилися живими й не отримали поранень.

Пошкоджена техніка

Попри те, що люди не постраждали, службовий автомобіль зазнав пошкоджень. Вибухова хвиля частково деформувала спецтехніку. Це вже не перший випадок, коли під ворожий удар потрапляють працівники Харківської філії газової служби. Від початку року через російські атаки пошкоджено понад 20 одиниць спеціальної техніки.

Працюють попри небезпеку

Попри постійні обстріли, аварійні бригади продовжують виїжджати на виклики. Лише цього року газовики Харківщини понад 180 разів ліквідовували наслідки бойових дій та відновлювали газопостачання у прифронтових громадах. Саме завдяки їхній роботі жителі регіону навіть у складних умовах залишаються з газом.

Удар по енергетикам

Зазначимо, у Міністерстві енергетики повідомили, що російський безпілотник атакував службовий автомобіль енергетиків у Харківській області. Унаслідок удару один із працівників зазнав поранення. Потерпілому оперативно надали медичну допомогу, його життю наразі нічого не загрожує.

Як повідомляли Новини.LIVE, російські окупанти у пʼятницю, 17 липня, вдарили керованою авіаційною бомбою по Ізюму Харківської області. Внаслідок атаки Росії восьмирічний хлопчик зазнав вибухових поранень, а 16-річна дівчина — поранення склом. Крім того, 13-річна дівчинка отримала гостру реакцію на стрес.

Також Новини.LIVE писали, що російські війська 14 липня знову атакували Харківщину. Під ударами опинилися Слатине, Харків і Чугуїв. Унаслідок авіаудару загинула жінка, ще одна пенсіонерка дістала поранення. Також пошкоджені житлові будинки та цивільний об'єкт.