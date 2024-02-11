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На Харьковщине спасатели из-под завалов достали тело еще одной погибшей

11 февраля 2024 10:25
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор
На Харьковщине спасатели из-под завалов достали тело еще одной погибшей
Спасатели производят поиск людей под завалами. Фото: ГСЧС
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор

Россияне атаковали Водяное, что на Харьковщине, в субботу, 10 февраля. В результате обстрелов уничтожены два частных жилых дома и семь домовладений. Спасатели завершили поисковую операцию на месте удара и изъяли тело женщины из-под завалов.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства внутренних дел Украины Харьков Украины в воскресенье, 11 февраля.

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Сотрудники ГСЧС по состоянию на утро 11 февраля полностью ликвидировали последствия вечернего удара по Харьковщине войсками РФ. Спасатели нашли и извлекли из-под завалов тело погибшей женщины.

"Вечером 10 февраля враг нанес массированные удары по с. Водяное Харьковской области. В результате бомбардировок разрушены 2 частных жилых дома и по меньшей мере 7 домовладений пострадали. Также под вражеский огонь попало местное фермерское хозяйство", — говорится в сообщении.

На видео, распространившемся в МВД, видно, как спасатели разбирают завалы и пытаются достать погибшую женщину. На кадрах также есть детская игрушка, которая, вероятно, принадлежала проживающим в доме детям.

Еще одному мужчине, пострадавшему при обстреле, была оказана медицинская помощь

Спасатель возле авто скорой помощи
Пострадавший в авто скорой помощи. Фото: ГСЧС

Напомним, 11 февраля в Харькове объявили День траура по погибшим семьям в результате российских обстрелов 10 февраля.

Всего в результате атаки по Харькову количество пострадавших составляет 57 человек, а погибли по меньшей мере семь человек.

Также стало известно, какими ракетами враг нанес удар по восточному городу. По словам советника руководителя Офиса Президента Михаила Подоляка, вооружение поступило врагу из Северной Кореи.

МВД
война
Харьков
ГСЧС
Украина
обстрелы
спасатели
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погибшие

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