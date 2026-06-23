На Харківщині викрили колаборантку: очолила підприємство

Затримання зрадниці. Фото ілюстративне: Харківська обласна прокуратура

Долженко Катерина редактор, одеський оглядач

На Харківщині жінка під час окупації Вовчанської громади погодилася працювати на російську адміністрацію. Вона очолила незаконно створене підприємство та керувала його роботою. Нині їй повідомили про підозру у колабораційній діяльності. Зрадниці загрожує ув’язнення.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Головне управління Нацполіції Харківщини.

Керівна посада

Слідчі встановили, що у червні 2022 року 36-річна жінка добровільно обійняла посаду начальника так званого "Волчанского райавтодора", який працював у структурі створеної окупантами адміністрації на території Вовчанської громади. За версією правоохоронців, вона організовувала роботу підприємства, контролювала виконання завдань працівниками, розпоряджалася майном та забезпечувала діяльність установи на тимчасово окупованій території.

Робота з окупантами

Також жінка брала участь у нарадах окупаційної влади та підписувала службові документи. Йдеться про штатні розклади, заявки на фінансування та інші папери, пов’язані з роботою підприємства. Слідство вважає, що своїми діями вона сприяла роботі незаконно створеного органу, який діяв під контролем російської окупаційної адміністрації.

Що загрожує

На підставі зібраних доказів жінці повідомили про підозру за ч. 5 ст. 111-1 Кримінального кодексу України — колабораційна діяльність. У разі доведення вини їй загрожує до десяти років позбавлення волі, а також заборона обіймати певні посади або займатися окремими видами діяльності на строк від десяти до п’ятнадцяти років.

Викриття зрадників

Варто зазначити, що раніше суд виніс вирок ще одному колаборанту з Харківщини. Йдеться про колишнього правоохоронця з Ізюма, який під час окупації добровільно перейшов на бік росіян та почав працювати в незаконно створеній "народній міліції".

За даними прокуратури, спочатку чоловік обійняв посаду оперативника в окупаційній поліції, а згодом отримав підвищення. Після деокупації його затримали. Суд визнав його винним у колабораційній діяльності та призначив 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна і забороною працювати в правоохоронних органах.

Як повідомляли Новини.LIVE, у Харківській області викрили зрадника, який брав участь у бойових діях на боці російських окупантів. Фігурант закликав знищувати населення України. За процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури заочно повідомлено про підозру 29-річному чоловіку за фактами державної зради, вчиненої в умовах воєнного стану, та колабораційної діяльності.

Також Новини.LIVE писали, що подружжя агентів російського ГРУ під виглядом волонтерів шпигувало на Харківщині. Їх засуджено до 15 років ув’язнення. Щоб замаскувати свою діяльність, подружжя видавало себе за волонтерів, що опікуються безпритульними тваринами. Для переконливості "легенди" зрадники облаштували на власному подвір’ї імпровізований притулок.