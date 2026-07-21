На Харківщині загостурюється ситуація: ворог тисне на фронті

Бойові дії на фронті. Фото ілюстративне: Угрупування об'єднаних сил

Долженко Катерина редактор, одеський оглядач

На Харківщині знову фіксують загострення. Російські війська збільшили кількість атак і намагаються знайти слабкі місця в українській обороні одразу на кількох напрямках. Особливо складною залишається ситуація біля Куп'янська, а також на Лиманському напрямку та поблизу кордону з Росією.

Про це в ефірі "Ми-Україна" розповів речник Угруповання обʼєднаних сил Віктор Трегубов, передає Новини.LIVE.

Атаки з боку РФ

За словами речника Угруповання об'єднаних сил Віктора Трегубова, кількість бойових зіткнень знову перевищила 40 на добу. Водночас російські війська зазнають значних втрат, але продовжують кидати в бій нові сили. На думку військового, противник намагається досягти максимальних результатів під час літньої кампанії, не зважаючи на ціну своїх атак.

"У нас якраз почалося ще й загострення, хоча здавалося, куди вже. У нас знову більше 40 боєзіткнень на добу, а втрати ворога — понад 270 військових за добу. Це взагалі абсолютний рекорд, я такого у нашій зоні відповідальності не пам'ятаю. Попередній рекорд був понад 250 і це було приблизно тиждень тому. Зараз — понад 270, і більшість із них — "двохсоті". Очевидно, що ворог просто йде ва-банк і намагається набрати найбільше балів за всю літню кампанію, незважаючи на втрати", — зазначив Трегубов.

Найбільш напруженим, за словами Трегубова, залишається Лиманський напрямок. Водночас російські війська посилили тиск на Куп'янському напрямку, а також продовжують атакувати вздовж прикордоння Харківської та Сумської областей.

"Найбільш актуальним у нас залишається Лиманський напрямок. Непроста ситуація і на Куп'янському напрямку, тому що там ворог дуже сильно посилив атаки. Ну і все близьке прикордоння — від Сумщини до Харківщини — теж перебуває під постійним тиском ворога", — додав речник.

Бої біля Куп'янська

За словами Трегубова на Куп'янському напрямку росіяни намагаються просунутися одразу з кількох боків, щоб розсікти український плацдарм. Найбільш напружені бої точаться як на схід від Осколу, так і безпосередньо в Куп'янську, де противник намагається закріпитися в північній частині міста.

"На схід від Осколу росіяни активно прориваються через Ківшарівку в бік Куп'янська-Вузлового і намагаються розсікти український плацдарм. Їм чинять значний опір, вони несуть великі втрати, але при цьому особливо не зупиняються. Ускладнилася ситуація і на захід від річки, безпосередньо в Куп'янську, де росіяни посилили спроби заходу з півночі міста та намагаються зачепитися за північні райони. Фактично вони вже намагаються закріпитися там, і зараз у місті точиться активне протистояння", — додав Трегубов.

Російське командування продовжує перекидати на цей напрямок резерви. Попри значні втрати, окупанти не припиняють атак і намагаються посилити тиск на українські позиції.

"Так, вони там знищуються у великій кількості, але ворог активно посилює тиск. Росіяни кидають у бій нові резерви, які накопичували протягом літа. Саме зараз у Куп'янську точиться активне протистояння, і противник продовжує використовувати ті сили, які в нього залишилися", — зауважив речник Угруповання обʼєднаних сил.

П'ять небезпечних напрямків

Водночас російські війська намагаються знайти слабкі місця не лише на Куп'янському напрямку. За словами Трегубова, українським військовим доводиться стежити за ситуацією вздовж значної частини лінії фронту. Серед напрямків, які потребують особливої уваги, він назвав райони на Харківщині та Сумщині.

"Якщо назвати п'ять маркерних точок, на які ми точно маємо звертати увагу, то це Великобурлуцький напрямок, Козача Лопань, теоретично Дегтярне, хоча звідти росіяни не дуже активно лізуть. Також це Вовчанський напрямок загалом, Липці та східна частина Сумщини — у нашому випадку це умовно Грабовське, з намаганням зайти на Рясне і так далі. Фактично це вся лінія розмежування, де росіяни так чи інакше намагаються прощупати, де є якісь слабкі місця", — підсумував Віктор Трегубов.

Як повідомляли Новини.LIVE, російські війська продовжують тиснути на Куп'янському напрямку, але дедалі частіше використовують нову тактику. Замість великих штурмових підрозділів окупанти наступають малими групами, які майже безперервно намагаються прорвати українську оборону. Водночас ворог активно застосовує безпілотники та адаптує логістику до нових умов війни.

Також Новини.LIVE писали, що на Харківщині через постійну загрозу атак FPV-дронів окремі автомобільні дороги доводиться оперативно перекривати. Такі рішення ухвалюються в режимі реального часу, щоб убезпечити водіїв та забезпечити безперебійну роботу Сил оборони.