На Харківщині зміниться погода: до спеки додаються грози

Люди на вулиці. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Долженко Катерина редактор, одеський оглядач

Харківська область опинилася в полоні справжньої літньої спеки, проте вже зовсім скоро погода підготує для жителів регіону серйозні випробування у вигляді грозових злив, граду та сильного вітру. Синоптики попереджають про різку зміну синоптичної ситуації вже в середині тижня.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.

Прогноз на 3 липня

У середу на Харківщині очікується мінлива хмарність. Вітер буде змінних напрямків зі швидкістю 3–8 м/с.

По області: вночі опадів не передбачається, температура повітря становитиме +17…+22°. Вдень місцями пройде невеликий короткочасний дощ, а стовпчики термометрів піднімуться до спекотних +30…+35°.

У Харкові: у місті буде сухо та без опадів. Нічна температура триматиметься в межах +19…+21°, а вдень повітря розжариться до +32…+34°.

Ситуація з пожежною небезпекою

Незважаючи на локальні дощі, через тривалу спеку ситуація з пожежною небезпекою в області залишається критичною. За даними синоптиків на 3 липня, на більшій частині території Харківщини оголошено найвищий рівень загрози.

Зокрема, у Харкові, Золочеві, Богодухові, Коломаку, Слобожанському, Берестині та Великому Бурлуці зафіксовано надзвичайну пожежну небезпеку (5 клас). Дещо спокійніша ситуація в Ізюмі та Лозовій — там діє висока пожежна небезпека (4 клас), а для Куп'янська наразі прогнозують низький рівень загрози. Рятувальники закликають громадян бути максимально обережними з вогнем на відкритому повітрі.

Прогноз на 4–7 липня

Уже з суботи погода різко зміниться — спека відступить під натиском потужного атмосферного фронту:

4 липня: очікується ускладнення погодних умов. Буде хмарно. Вночі пройде короткочасний дощ, а вдень синоптики прогнозують значні зливи, грози, місцями град та шквалисте посилення північно-західного вітру до 15–20 м/с. Температура вночі становитиме +18…+23°, вдень суттєво знизиться до +22…+27° (лише місцями ще триматиметься спека до +30…+32°).

5 липня: утримається хмарна погода з проясненнями. Очікується короткочасний дощ (вночі місцями значний) та грози. Вітер північно-західний, 7–12 м/с. Стовпчики термометрів вночі впадуть до +12…+17°, а вдень покажуть усього +20…+25°.

6 липня: погода почне стабілізуватися, очікується мінлива хмарність без істотних опадів. Вітер західний, 7–12 м/с. Температура повітря вночі становитиме +11…+16°, вдень прогріється до комфортних +22…+27°.

7 липня: у регіоні знову буде мінлива хмарність. Вночі без істотних опадів, а вдень місцями можливий невеликий короткочасний дощ і гроза. Вітер зміниться на південно-західний, 7–12 м/с. Нічні показники будуть в межах +12…+17°, а вдень температура почне поступово зростати до +24…+29°.

Як повідомляли Новини.LIVE, у Харкові планують капітально відремонтувати сквер Тихонова. Цей простір хочуть перетворити на сучасний арт-майданчик для відпочинку та творчих ініціатив.

Також Новини.LIVE писали, що у Харкові тимчасово обмежували та перекривали рух транспорту на двох міських вулицях. Причиною стали ремонт дорожнього покриття та аварійні роботи на водогоні. Через зміни водіям радять заздалегідь планувати маршрут. Також тимчасово змінилася робота одного з автобусних маршрутів.