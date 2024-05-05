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На месте удара в Харькове погибла собака, хозяина госпитализировали — в ОВА рассказали последствия

5 мая 2024 17:09
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
На месте удара в Харькове погибла собака, хозяина госпитализировали — в ОВА рассказали последствия
Последствия удара по Харькову. Фото: Харьковская областная прокуратура
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

Российские захватчики в воскресенье, 5 мая, в очередной раз обстреляли Харьков. На месте ракетного удара погибла собака, ее хозяина госпитализировали.

Об этом сообщил корреспондент Новини.LIVE.

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Атака на Харьков 5 мая

Глава ОВА Олег Синегубов отметил, что пострадавшие в результате ударов по центру Харькова продолжают обращаться за медицинской помощью.

ракетный удар по Харькову 5 мая
Последствия удара. Фото: Харьковская областная прокуратура
удар россиян по Харькову 5 мая
Последствия удара. Фото: Харьковская областная прокуратура
обстрел Харькова 5 мая
Последствия удара. Фото: Харьковская областная прокуратура

По его словам, сейчас медики оказывают помощь десяти пострадавшим по двум адресам попаданий, данные обновляются.

обстрел Харькова ракетами 5 мая
Последствия удара. Фото: Харьковская областная прокуратура

"Оккупанты попали по частному сектору между домами, есть повреждения домовладений, взрывной волной повредило окна. Повреждены многоквартирные дома и авто", — написал Синегубов.

ракетный удар по Харькову 5 мая
Обломки ракеты. Фото: Харьковская областная прокуратура
повреждения из-за удара по Харькову 5 мая
Поврежденные автомобили. Фото: Харьковская областная прокуратура
Захватчики ударили по Харькову 5 мая
Последствия удара. Фото: Харьковская областная прокуратура
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Скриншот поста Синегубова

Также под обстрелами врага оказался Купянский район.

В селе Моначиновка Кондрашевской общины произошло возгорание частного дома, там пострадал 34-летний гражданский мужчина. Под завалами еще может находиться женщина.

Кроме того, в результате обстрела Ковшаровки сообщают о еще одном пострадавшем. Подробности устанавливаются.

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Скриншот поста Синегубова

Напомним, днем в Харькове раздавались взрывы. В городе и области объявили воздушную тревогу.

Впоследствии мэр города сообщил, что россияне ударили по центральной части. А глава ОВА Олег Синегубов уточнил, что попадание произошло в Шевченковском районе Харькова.

Также россияне попали в частный дом в Харькове. По состоянию на 15:00 количество пострадавших из-за атаки на город увеличилось до пяти.

Харьков
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война в Украине
ракетный удар

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