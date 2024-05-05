На месте удара в Харькове погибла собака, хозяина госпитализировали — в ОВА рассказали последствия
Российские захватчики в воскресенье, 5 мая, в очередной раз обстреляли Харьков. На месте ракетного удара погибла собака, ее хозяина госпитализировали.
Об этом сообщил корреспондент Новини.LIVE.
Атака на Харьков 5 мая
Глава ОВА Олег Синегубов отметил, что пострадавшие в результате ударов по центру Харькова продолжают обращаться за медицинской помощью.
По его словам, сейчас медики оказывают помощь десяти пострадавшим по двум адресам попаданий, данные обновляются.
"Оккупанты попали по частному сектору между домами, есть повреждения домовладений, взрывной волной повредило окна. Повреждены многоквартирные дома и авто", — написал Синегубов.
Также под обстрелами врага оказался Купянский район.
В селе Моначиновка Кондрашевской общины произошло возгорание частного дома, там пострадал 34-летний гражданский мужчина. Под завалами еще может находиться женщина.
Кроме того, в результате обстрела Ковшаровки сообщают о еще одном пострадавшем. Подробности устанавливаются.
Напомним, днем в Харькове раздавались взрывы. В городе и области объявили воздушную тревогу.
Впоследствии мэр города сообщил, что россияне ударили по центральной части. А глава ОВА Олег Синегубов уточнил, что попадание произошло в Шевченковском районе Харькова.
Также россияне попали в частный дом в Харькове. По состоянию на 15:00 количество пострадавших из-за атаки на город увеличилось до пяти.
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