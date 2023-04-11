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На территории Харьковской области активизировались псевдосаперы

11 апреля 2023 17:07
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлия Бойко
Юлия Бойко
Редактор
На территории Харьковской области активизировались псевдосаперы
Табличка с надписью: "Внимание мины". Фото: УНИАН/Немеш Янош
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлия Бойко
Юлия Бойко
Редактор

Спасатели предупреждают жителей Харьковщины о работе ненастоящих саперов, якобы разминирующих территорию за деньги.

Об этом во время брифинга в Kharkiv Media Hub сообщил представитель ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области Евгений Василенко.

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Деятельность "черных саперов"

Главному управлению ГСЧС неизвестно, где именно работают "черные саперы". Спасатели предупреждают, что у таких "саперов" нет никаких документов и их работа очень опасна и представляет определенный риск.

"Если они проводят работы по разминированию для кого-то, то соответственно, что никакие акты, никакие документы они не выдают. А если что-то выдают, то у него нет юридической силы", — отмечает Евгений Василенко.

Спикер рассказал, что раньше эти люди были "черными археологами" и собирали артефакты в лесах. Они складывали боеприпасы в кучу и сообщали о них ГСЧС. После этого сертифицированные сотрудники ГСЧС обезвреживали боеприпасы.

"Часто это было более 100 единиц взрывоопасных предметов" , – говорит Василенко.

Пока распознать "черных саперов" можно, если они предлагают свои "услуги" за деньги.

"Мы их не видели - отличаются ли они. Это обычные люди. Если они просят за работу деньги, то это Конечно, и есть "черные саперы"" , - объяснил спасатель.

Евгений Василенко во время брифинга предположил, что правоохранительные органы уже начинают работать по этим людям, где и как они работают.

Напомним, что в Харьковской области учащаются случаи подрыва людей. Так в Изюме женщина взорвалась на мине на территории кладбища.

Также мы писали, что из-за высокой минной опасности на некоторых территориях региона во время Пасхальных праздников запрещено посещение кладбищ .

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