На территории Харьковской области активизировались псевдосаперы
Спасатели предупреждают жителей Харьковщины о работе ненастоящих саперов, якобы разминирующих территорию за деньги.
Об этом во время брифинга в Kharkiv Media Hub сообщил представитель ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области Евгений Василенко.
Деятельность "черных саперов"
Главному управлению ГСЧС неизвестно, где именно работают "черные саперы". Спасатели предупреждают, что у таких "саперов" нет никаких документов и их работа очень опасна и представляет определенный риск.
"Если они проводят работы по разминированию для кого-то, то соответственно, что никакие акты, никакие документы они не выдают. А если что-то выдают, то у него нет юридической силы", — отмечает Евгений Василенко.
Спикер рассказал, что раньше эти люди были "черными археологами" и собирали артефакты в лесах. Они складывали боеприпасы в кучу и сообщали о них ГСЧС. После этого сертифицированные сотрудники ГСЧС обезвреживали боеприпасы.
"Часто это было более 100 единиц взрывоопасных предметов" , – говорит Василенко.
Пока распознать "черных саперов" можно, если они предлагают свои "услуги" за деньги.
"Мы их не видели - отличаются ли они. Это обычные люди. Если они просят за работу деньги, то это Конечно, и есть "черные саперы"" , - объяснил спасатель.
Евгений Василенко во время брифинга предположил, что правоохранительные органы уже начинают работать по этим людям, где и как они работают.
Напомним, что в Харьковской области учащаются случаи подрыва людей. Так в Изюме женщина взорвалась на мине на территории кладбища.
Также мы писали, что из-за высокой минной опасности на некоторых территориях региона во время Пасхальных праздников запрещено посещение кладбищ .