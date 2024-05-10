Наступление РФ на Харьков — Терехов прокомментировал ситуацию в городе

Мэр Харькова Игорь Терехов. Фото иллюстративное: УНИАН

Несмотря на последнюю беспокойную ночь в Харькове, среди горожан и переселенцев нет панических настроений. Однако люди понимают ситуацию на фронте и не боятся врага.

Об этом заявил мэр Харькова Игорь Терехов в эфире телемарафона.

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По словам городского головы Харькова, город продолжает функционировать на все мощности, несмотря на угрозы со стороны России. Но, несмотря на это, мэр призвал быть сконцентрированными.

"Никакого панического настроения в городе нет и не будет и все работают, все заняты своими делами. Да, мы прекрасно понимаем, что происходит на фронте, мы прекрасно понимаем, что идет война, но нужно быть сконцентрированными — и это главное. Никакой паники не может быть", — сказал Терехов.

События в Харькове — последняя информация

Напомним, ночью 10 мая в Харькове раздались взрывы. По словам Игоря Терехова, удар пришелся в жилую застройку одного из городских районов.

Впоследствии глава ХОГА Олег Синегубов заявил, что удар был нанесен переработанной зенитной ракетой С-300. В то же время в ГУНП в Харьковской области сообщили, что в результате удара вспыхнули трое двухэтажных частных жилых домов, и пострадали два человека, в том числе ребенок.