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Обстріл Харкова — під завалами будинку знайшли тіло ще одного загиблого

1 червня 2024 10:52
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Ілля Рябінін
редактор
У Харкові з-під завалів буднку дістали ще одне тіло — кількість жертв досі невідома
Розбір завалів у знищеному будинку в Новобаварському районі Харкова. Фото: ДСНС Харківщини
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор

З-під завалів зруйнованого Росією п'ятиповерхового будинку у Новобаварському районі Харкова дістали тіло ще одного загиблого. Загальна кількість жертв досі залишається невідомою.

Про це повідомив мер міста Ігор Терехов в суботу, 1 червня.

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"Щойно під завалами житлового будинку, по якому вчорашньої ночі завдали ударів російську окупанти, знайшли тіло ще одного загиблого", — заявив він.

Водночас міський голова Харкова не уточнив загальну кількість загиблих.

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Скриншот допису Терехова

Обстріл Харкова 30 травня — що відомо

Нагадаємо, пізно ввечері 30 травня тактична авіація ПКС РФ скоїла авіаудар по Харкову. Удар прийшовся по щільній забудові в Новобаварському районі міста

Згодом ворог завдав повторного удару по багатоповерхівці, внаслідок чого чимало людей загинуло, та отримали поранення, під завалами досі можуть перебувати люди.

Проте згодом рятувальні роботи на місці удару вирішили тимчасово призупинити через рішення про демонтаж бетонних завалів, під якими можуть перебувати люди. 

Україна
Харків
вибух
Ігор Терехов
війна в Україні
загиблі

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