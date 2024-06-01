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Обстрел Харькова — под завалами дома нашли тело еще одного погибшего

1 июня 2024 10:52
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор
В Харькове из-под завалов дома достали еще одно тело — количество жертв до сих пор неизвестно
Разбор завалов в уничтоженном доме Новобаварского района Харькова. Фото: ГСЧС Харьковской области
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор

Из-под завалов разрушенного Россией пятиэтажного дома в Новобаварском районе Харькова извлекли тело еще одного погибшего. Общее количество жертв до сих пор остается неизвестным.

Об этом сообщил мэр города Игорь Терехов в субботу, 1 июня.

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В Харькове нашли тело еще одного погибшего

"Только что под завалами жилого дома, по которому вчерашней ночью нанесли удары российские кафиры, нашли тело еще одного погибшего", — заявил он.

В то же время городской голова Харькова не уточнил общее число погибших.

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Скриншот сообщения Терехова

Обстрел Харькова 30 мая - что известно

Напомним, поздно вечером 30 мая тактическая авиация ПКС РФ совершила авиаудар по Харькову . Удар пришелся по плотной застройке в Новобаварском районе города .

Впоследствии враг нанес повторный удар по многоэтажке, в результате чего многие погибли, и получили ранения, под завалами до сих пор могут находиться люди .

Однако впоследствии спасательные работы на месте удара решили временно приостановить из-за решений о демонтаже бетонных завалов, под которыми могут находиться люди.

Украина
Харьков
взрыв
Игорь Терехов
война в Украине
погибшие

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