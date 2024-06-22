Наслідки удару по Харкову 22 червня — фото

Російський удар по Харкову — Синєгубов показав наслідки та назвав зброю, яку використав ворог
Армія Росії у суботу, 22 червня, вкотре атакувала Харків. Під ударом опинилася цивільна інфраструктура, зокрема, житловий будинок.
Наслідки удару показав очільник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов у Telegram.
Наслідки удару по Харкову
"Ворог запустив по цивільним людях чотири снаряди УМПБ Д-30", — розповів Синєгубов.
За його словами, ворог випустив їх з Бєлгорода.
Нагадаємо, 22 червня російська армія завдала авіаудару по Харкову чотирма авіабомбами, внаслідок чого є загиблі та поранені.
Президент України Володимир Зеленський уже відреагував на удар російських окупантів по Харкову. Ворог завдав удару по житловому будинку.
Наразі відомо, що ворог поранив щонайменше 25 людей та вбив трьох. Окупанти завдали удару по Харкову в момент, коли в укритті проходив випускний дітей.
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