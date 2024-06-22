Наслідки удару по Харкову 22 червня — фото

Наслідки російського обстрілу Харкова 22 червня. Фото: t.me/synegubov

Армія Росії у суботу, 22 червня, вкотре атакувала Харків. Під ударом опинилася цивільна інфраструктура, зокрема, житловий будинок.

Наслідки удару показав очільник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов у Telegram.

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"Ворог запустив по цивільним людях чотири снаряди УМПБ Д-30", — розповів Синєгубов.

За його словами, ворог випустив їх з Бєлгорода.

Наслідки російського обстрілу Харкова 22 червня. Фото: t.me/synegubov

Наслідки російського обстрілу Харкова 22 червня. Фото: t.me/synegubov

Нагадаємо, 22 червня російська армія завдала авіаудару по Харкову чотирма авіабомбами, внаслідок чого є загиблі та поранені.

Президент України Володимир Зеленський уже відреагував на удар російських окупантів по Харкову. Ворог завдав удару по житловому будинку.

Наразі відомо, що ворог поранив щонайменше 25 людей та вбив трьох. Окупанти завдали удару по Харкову в момент, коли в укритті проходив випускний дітей.