Атака оккупантов на экопарк в Харьковской области 22 июня

Последствия обстрела экопарка в Харьковской области. Фото: t.me/AlexsAlexs_G

Российские оккупанты в субботу, 22 июня, атаковали экопарк в Харьковской области. В результате ударов КАБами погибло много животных, в частности, олени и лани.

Об этом сообщил владелец экопарка Александр Фельдман в комментарии "Суспільному" в воскресенье, 23 июня.

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Обстрел экопарка в Харьковской области

"Мы думаем, что это были КАБы. Два КАБа прилетели, и сгорело основное здание приюта для животных, собачий приют практически полностью. Приехала пожарная машина, только начали разворачивать рукава, им сказали, что будет повторный удар... Уехали. Потом вернулись. Собак оттуда эвакуировали раньше, животных не было. Они в других городах: часть в Киеве, часть в Полтаве, часть у людей", — рассказал Фельдман.

Последствия обстрела экопарка в Харьковской области. Фото: t.me/AlexsAlexs_G

В результате российских ударов погибло очень много оленей, а также лани. По словам Фельдмана, животные пугаются, разбивают себе головы об ограждения, о столбы, о деревья. Из-за вражеской атаки погибли четыре лани.

"До полномасштабного вторжения РФ было в питомнике около 140 породистых собак. И кого пригласили — было еще около сотни кошек и собак. Породистых собак в начале вторжения погибло около 60", — говорит владелец экопарка.

К тому же оккупанты разрушили еще одно сооружение на территории парка.

"Там тоже были собаки раньше, огромные вольеры были для собак. Хранили там продукты, сено, зерновые. КАБ попал прямо в него, нет крыши и стены разошлись. Все имущество разрушено. Там было около сотни вольеров, зимние помещения для собак. 100 на 20 метров, 2 000 квадратных метров", — рассказал Фельдман.

Последствия обстрела экопарка в Харьковской области. Фото: t.me/AlexsAlexs_G

По его словам, когда туда в 2022 году заходили российские оккупанты, они даже не давали напоить собак.

"У нас было 140 собак, половина погибла просто от жажды. Они не то что накормить — напоить не давали. И собак, которые весили 80-90 килограммов, мы забирали потом по 40 килограммов, по 35 килограммов. На руках выносили, потому что они ходить не могли", — добавил владелец экопарка.

Напомним, 22 июня российская армия нанесла авиаудар по Харькову четырьмя авиабомбами, в результате чего есть погибшие и раненые.

Президент Украины Владимир Зеленский уже отреагировал на удар российских оккупантов по Харькову. Враг попал в жилой дом.

Впоследствии стало известно, что оккупанты нанесли удар по Харькову в момент, когда в укрытии проходил выпускной детей. Глава ОВА Олег Синегубов показал последствия российского обстрела города.