Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Харків arrow Окупанти атакували Харківщину — серед постраждалих підліток arrow

Окупанти атакували Харківщину — серед постраждалих підліток

25 січня 2024 09:29
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Окупанти атакували Харківщину — серед постраждалих підліток
Ліквідація наслідків атаки на Харківщину Фото: ДСНС
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Харківський та Чугуївський райони зазнали чергової ракетної атаки з боку Росії вчора ввечері, 24 січня. Постраждали четверо людей, серед них 17-річний підліток.

Про це повідомляє ДСНС України.

Читайте також:

Обстріл Харківщини 24 січня — деталі

ДСНС повідомляє, що атаки призвели до виникнення двох пожеж. У селищі Велика Рогань спалахнули два житлові будинки та автомобіль, охоплюючи площу 50 квадратних метрів. Внаслідок вибуху також було знищено два сусідні будинки та одну господарську будівлю.

У ДСНС України уточнив, що чотири особи отримали травми внаслідок обстрілу, серед них 17-річний підліток.

Ліквідація наслідків атаки на Харківщину
Ліквідація наслідків атаки на Харківщину Фото: ДСНС
Ліквідація наслідків атаки на Харківщину
Ліквідація наслідків атаки на Харківщину Фото: ДСНС

У селищі Роздольне Новопокровської громади інша ракета вдарила по приватному підприємству, внаслідок чого два склади на площі 250 квадратних метрів охопило вогнем.

ДСНС України
Повідомлення ДСНС України. Фото: скриншот

Нагадаємо, що внаслідок ранкових обстрілів 23 січня у Харкові горів газопровід. Крім того, поранення отримали жінки та діти.

Крім того, після чергової ворожої атаки на Харків рятувальникам вдалося ліквідувати наслідки ракетних ударів. У місті сталася пожежа на площі 15 кв. м.

Додамо, за словами голови Харківської ОВА Олега Синєгубова, двох поранених госпіталізовано до медичних закладів. Російські окупанти потрапили до освітнього закладу, також пошкоджено інфраструктуру, є загоряння авто.

Харків
ДСНС
Харківська область
обстріли
війна в Україні
атака
жертви

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

06:30Яку суму отримує сім’я загиблого воїна — розповідь військового

19 січня 2024

19:29 Ярмоленко та Буяльський звернулися до Мілевського після обшуку у нього

14 січня 2024

14:13 Виплати військовим — скільки платять після звільнення зі служби

20 січня 2024

05:38 Відстрочка через інвалідність батьків — українцям вказали на важливий нюанс

12 січня 2024
Новина з відео

17:10Мобілізація по-одеськи — ставлення людей до перевірок ТЦК у громадському транспорті

21 січня 2024

10:01 Гроші на картці та податковий контроль — яка сума може викликати інтерес

23 січня 2024

06:30Mirage-2000D: Україна хоче отримати літак, який збив F-16

13 січня 2024
Новина з відео

06:09 Сунуть нещадні хуртовини — синоптики попередили області, які сьогодні замете снігом

24 січня 2024

15:01 Генерал ЗСУ заявив про необхідність зниження мобілізаційного віку чоловіків

23 січня 2024

09:55 Лунін влітку приєднається до нового клубу — що відомо про трансфер

Актуальне по темі