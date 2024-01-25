Окупанти атакували Харківщину — серед постраждалих підліток

Ліквідація наслідків атаки на Харківщину Фото: ДСНС

Харківський та Чугуївський райони зазнали чергової ракетної атаки з боку Росії вчора ввечері, 24 січня. Постраждали четверо людей, серед них 17-річний підліток.

Про це повідомляє ДСНС України.

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ДСНС повідомляє, що атаки призвели до виникнення двох пожеж. У селищі Велика Рогань спалахнули два житлові будинки та автомобіль, охоплюючи площу 50 квадратних метрів. Внаслідок вибуху також було знищено два сусідні будинки та одну господарську будівлю.

У ДСНС України уточнив, що чотири особи отримали травми внаслідок обстрілу, серед них 17-річний підліток.

Ліквідація наслідків атаки на Харківщину Фото: ДСНС

Ліквідація наслідків атаки на Харківщину Фото: ДСНС

У селищі Роздольне Новопокровської громади інша ракета вдарила по приватному підприємству, внаслідок чого два склади на площі 250 квадратних метрів охопило вогнем.

Повідомлення ДСНС України. Фото: скриншот

Нагадаємо, що внаслідок ранкових обстрілів 23 січня у Харкові горів газопровід. Крім того, поранення отримали жінки та діти.

Крім того, після чергової ворожої атаки на Харків рятувальникам вдалося ліквідувати наслідки ракетних ударів. У місті сталася пожежа на площі 15 кв. м.

Додамо, за словами голови Харківської ОВА Олега Синєгубова, двох поранених госпіталізовано до медичних закладів. Російські окупанти потрапили до освітнього закладу, також пошкоджено інфраструктуру, є загоряння авто.