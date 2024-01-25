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Оккупанты атаковали Харьковщину — среди пострадавших подросток

25 января 2024 09:29
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Оккупанты атаковали Харьковщину — среди пострадавших подросток
Ликвидация последствий атаки на Харьковщину. Фото: ГСЧС
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Харьковский и Чугуевский районы подверглись очередной ракетной атаке со стороны России вчера вечером, 24 января. Пострадали четыре человека, среди них 17-летний подросток.

Об этом сообщает ГСЧС Украины.

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ГСЧС сообщает, что атаки привели к возникновению двух пожаров. В поселке Большая Рогань загорелись два жилых дома и автомобиль, охватывая площадь в 50 квадратных метров. В результате взрыва также были уничтожены два соседних дома и одно хозяйственное строение.

В ГСЧС Украины уточнил, что четыре человека получили травмы в результате обстрелов, среди них 17-летний подросток. 

Ликвидация последствий атаки на Харьковщину
Ликвидация последствий атаки на Харьковщину. Фото: ГСЧС
Ликвидация последствий атаки на Харьковщину
Ликвидация последствий атаки на Харьковщину. Фото: ГСЧС

В поселке Раздольное Новопокровской общины другая ракета ударила по частному предприятию, в результате чего два склада на площади 250 квадратных метров оказались охвачены огнем.

ГСЧС Украины
Сообщение ГСЧС Украины. Фото: скриншот

Напомним, что в результате утренних обстрелов 23 января в Харькове горело газопровод. Кроме того, ранения получили женщины и дети.

Кроме того, после очередной вражеской атаки на Харьков спасателям удалось ликвидировать последствия ракетных ударов. В городе произошел пожар на площади 15 кв. м.

Добавим, по словам главы Харьковской ОВА Олега Синегубова, двое раненых госпитализированы в медицинские учреждения. Российские оккупанты попали в образовательное учреждение, также повреждена инфраструктура, есть возгорание авто.

Харьков
ГСЧС
Харьковская область
обстрелы
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