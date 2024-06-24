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Окупанти поширюють черговий фейк про нібито обстріл Харкова з боку ЗСУ

24 червня 2024 19:57
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Обстріл Харкова 22 червня — окупанти поширюють новий фейк
Наслідки російського обстрілу Харкова 22 червня. Фото: t.me/synegubov
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Російські пропагандисти поширюють черговий фейк. Вони заявляють, що бійці ЗСУ нібито обстріляли Харків у суботу, 22 червня.

Про це повідомила пресслужба Центру стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки у Telegram у понеділок, 24 червня.

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"Росіяни відзначили 22 червня (день нападу Гітлера на СРСР) черговим масованим ударом по Харкову. Був негайно зліплений фейк, ніби по Харкову вдарили ЗСУ. Як доказ підсунули відео будівлі, стіну якої зруйновано із західного боку", — йдеться у повідомленні.

У Центрі стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки зазначили, що є візуально задокументований доказ того, як російська авіабомба летіла і буквально встромилася в дорогу на харківському проспекті Гагаріна.

Однак пропагандисти РФ приховали картою нижню частину відеозапису, де видно вирву від КАБ, яка влучила не в саму будівлю, а поряд із нею. Внаслідок потужної вибухової хвилі обвалилася цегляна стіна.

Загарбники заявляють, що метою їхнього удару по Харкову був шпиталь МВС України.

"Тобто, відверто зізнаються у прямому порушенні Женевської конвенції, яка декларує: "Шпиталі й медичний персонал у зонах воєнних дій мають бути захищені від нападів", — йдеться у повідомленні.

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Допис Центру стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки. Фото: скриншот

Нагадаємо, 22 червня російська армія завдала авіаудару по Харкову чотирма авіабомбами, внаслідок чого є загиблі та поранені.

Президент України Володимир Зеленський уже відреагував на удар російських окупантів по Харкову. Ворог влучив у житловий будинок.

Згодом стало відомо, що окупанти завдали удару по Харкову в момент, коли в укритті проходив випускний дітей. Очільник ОВА Олег Синєгубов показав наслідки російського обстрілу міста.

війна
ЗСУ
Харків
фейки
росіяни
обстріли
окупанти
пропаганда

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