Обстріл Харкова 22 червня — окупанти поширюють новий фейк

Последствия обстрела Харькова 22 июня. Фото: t.me/synegubov

Российские пропагандисты распространяют очередной фейк. Они заявляют, что бойцы ВСУ якобы обстреляли Харьков в субботу, 22 июня.

Об этом сообщила пресс-служба Центра стратегических коммуникаций и информационной безопасности в Telegram в понедельник, 24 июня.

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Фейк оккупантов о Харькове

"Россияне отметили 22 июня (день нападения Гитлера на СССР) очередным массированным ударом по Харькову. Был немедленно слеплен фейк, будто по Харькову ударили ВСУ. В качестве доказательства подсунули видео здания, стена которого разрушена с западной стороны", — говорится в сообщении.

В Центре стратегических коммуникаций и информационной безопасности отметили, что есть визуально задокументированное доказательство того, как российская авиабомба летела и буквально воткнулась в дорогу на харьковском проспекте Гагарина.

Однако пропагандисты РФ скрыли картой нижнюю часть видеозаписи, где видна воронка от КАБ, попавшая не в само здание, а рядом с ней. В результате мощной взрывной волны обрушилась кирпичная стена.

Захватчики заявляют, что целью их удара по Харькову был госпиталь МВД Украины.

"То есть, откровенно признаются в прямом нарушении Женевской конвенции, которая декларирует: "Госпитали и медицинский персонал в зонах военных действий должны быть защищены от нападений", — говорится в сообщении.

Пост Центра стратегических коммуникаций и информационной безопасности. Фото: скриншот

Напомним, 22 июня российская армия нанесла авиаудар по Харькову четырьмя авиабомбами, в результате чего есть погибшие и раненые.

Президент Украины Владимир Зеленский уже отреагировал на удар российских оккупантов по Харькову. Враг попал в жилой дом.

Впоследствии стало известно, что оккупанты нанесли удар по Харькову в момент, когда в укрытии проходил выпускной детей. Глава ОВА Олег Синегубов показал последствия российского обстрела города.