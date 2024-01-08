Оккупанты попали в учебное заведение в Харьковской области

Последствия обстрела Харькова. Фото: t.me/synegubov

Сегодня, 8 января, российская армия атаковала Харьковскую область. Враг попал в предприятие и учебное заведение.

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

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Обстрел Харьковской области

"Около 07:00 оккупанты нанесли по Харькову не менее четырех ракетных ударов, тип — устанавливается. Повреждено предприятие, учебное заведение", — рассказал Синегубов.

Последствия обстрела Харькова. Фото: t.me/synegubov

По его словам, в результате российской атаки травмирована 53-летняя женщина, состояние легкое. Медики госпитализировали ее в больницу.

К тому же враг атаковал г. Змиев Чугуевского района. Оккупанты повредили частный дом. Из-под завала достали 90- и 60-летних мужчин. Синегубов сообщил, что еще одна женщина остается под завалами.

Последствия обстрела Харькова. Фото: t.me/synegubov

"К сожалению, ночью в больнице умер один из раненых в результате обстрела Харькова, который произошел 2 января, — 56-летний мужчина, длительное время он находился в тяжелом состоянии", — добавил он.

Пост Синегубова. Фото: скриншот

Пост Синегубова. Фото: скриншот

Напомним, сегодня утром, 8 января, в Харькове раздались взрывы. Мэр города Игорь Терехов заявил о возможных "прилетах".

Также мы писали, что российские оккупанты нанесли как минимум четыре удара по Харькову. Пока известно о двух пострадавших и людях, которые находятся под завалами в городе Змиев.

Добавим, российские захватчики ударили по промышленным объектам Харькова. На эту минуту известно об одной пострадавшей.