Оккупанты продолжают террор жителей Харьковской области: Синегубов рассказал, что произошло

Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов. Фото: РБК-Украина

В воскресенье, 9 апреля, село Караическое в Чугуевском районе Харьковской области оказалось под минометным обстрелом. В результате атаки, 30-летний мужчина-мирный житель получил серьезные травмы. В настоящее время он госпитализирован и находится в критическом состоянии, врачи прилагают все усилия, чтобы спасти его жизнь.

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

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Кроме того, сегодня город Купянск также подвергся вражескому обстрелу. Оккупанты использовали реактивные системы залпового огня для атаки на жилые дома и частные территории.

Оба инцидента являются очередными проявлениями насилия, которому подвергаются мирные жители на территориях, попавших под влияние конфликта.

Напомним, 8 апреля в Харьковской области еще двое гражданских пострадали в результате подрыва на взрывоопасных предметах. Власти региона призывают жителей воздержаться от посещения кладбищ и других непроверенных саперами территорий.

Также мы писали, 7 апреля в 14:30 российские военные обстреляли приграничье Харьковской области, а именно село Борисовка.

Добавим, в течение 5 апреля российские оккупационные войска нанесли многочисленные удары по территории Харьковской области. Разрушены частные жилые дома, есть раненые.