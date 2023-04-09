Оккупанты продолжают террор жителей Харьковской области: Синегубов рассказал, что произошло
В воскресенье, 9 апреля, село Караическое в Чугуевском районе Харьковской области оказалось под минометным обстрелом. В результате атаки, 30-летний мужчина-мирный житель получил серьезные травмы. В настоящее время он госпитализирован и находится в критическом состоянии, врачи прилагают все усилия, чтобы спасти его жизнь.
Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.
Кроме того, сегодня город Купянск также подвергся вражескому обстрелу. Оккупанты использовали реактивные системы залпового огня для атаки на жилые дома и частные территории.
Оба инцидента являются очередными проявлениями насилия, которому подвергаются мирные жители на территориях, попавших под влияние конфликта.
Напомним, 8 апреля в Харьковской области еще двое гражданских пострадали в результате подрыва на взрывоопасных предметах. Власти региона призывают жителей воздержаться от посещения кладбищ и других непроверенных саперами территорий.
Также мы писали, 7 апреля в 14:30 российские военные обстреляли приграничье Харьковской области, а именно село Борисовка.
Добавим, в течение 5 апреля российские оккупационные войска нанесли многочисленные удары по территории Харьковской области. Разрушены частные жилые дома, есть раненые.