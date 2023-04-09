Синегубов рассказал о ситуации в Харьковской области

Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов. Фото: ОВА

За прошедшие сутки враг снова обстреливал Харьковскую область. Под атакой оккупантов находились населенные пункты Харьковского, Купянского и Чугуевского районов.

Об этом рассказал глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

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"Вчера утром враг нанес ракетный удар (предварительно ракета Х-59) по территории рядом с Лозовеньковским водохранилищем в Харьковском районе. Частично повреждены здания ресторанного комплекса и дом в пгт Малая Даниловка", — сообщил Синегубов.

Он рассказал, что по пгт Большой Бурлук Купянского района оккупанты ударили ракетами. С-300 попала в землю в открытой местности. В результате атаки повреждены три жилых дома и три хозяйственных сооружения.

В Харьковской области продолжаются работы по разминированию. За сутки пиротехники ГСЧС обследовали более шести гектаров территории. Им удалось обезвредить 117 взрывоопасных предметов.

"На линии столкновения продолжаются боевые действия. Защитники Харьковской области надежно держат свои позиции и наносят врагу ощутимые потери. Верим в ВСУ и работаем на Победу Украины!", — добавил Синегубов.

Напомним, 8 апреля в Харьковской области еще двое гражданских пострадали в результате подрыва на взрывоопасных предметах. Власти региона призывают жителей воздержаться от посещения кладбищ и других непроверенных саперами территорий.

Также мы писали, 7 апреля в 14:30 российские военные обстреляли приграничье Харьковской области, а именно село Борисовка.

Добавим, в течение 5 апреля российские оккупационные войска нанесли многочисленные удары по территории Харьковской области. Разрушены частные жилые дома, есть раненые.