Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Главная arrow Харьков arrow Синегубов рассказал о ситуации в Харьковской области arrow

Синегубов рассказал о ситуации в Харьковской области

9 апреля 2023 10:16
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов. Фото: ОВА
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

За прошедшие сутки враг снова обстреливал Харьковскую область. Под атакой оккупантов находились населенные пункты Харьковского, Купянского и Чугуевского районов.

Об этом рассказал глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

Читайте также:

Подробности

"Вчера утром враг нанес ракетный удар (предварительно ракета Х-59) по территории рядом с Лозовеньковским водохранилищем в Харьковском районе. Частично повреждены здания ресторанного комплекса и дом в пгт Малая Даниловка", — сообщил Синегубов.

Он рассказал, что по пгт Большой Бурлук Купянского района оккупанты ударили ракетами. С-300 попала в землю в открытой местности. В результате атаки повреждены три жилых дома и три хозяйственных сооружения.

В Харьковской области продолжаются работы по разминированию. За сутки пиротехники ГСЧС обследовали более шести гектаров территории. Им удалось обезвредить 117 взрывоопасных предметов.

"На линии столкновения продолжаются боевые действия. Защитники Харьковской области надежно держат свои позиции и наносят врагу ощутимые потери. Верим в ВСУ и работаем на Победу Украины!", — добавил Синегубов.

Напомним, 8 апреля в Харьковской области еще двое гражданских пострадали в результате подрыва на взрывоопасных предметах. Власти региона призывают жителей воздержаться от посещения кладбищ и других непроверенных саперами территорий.

Также мы писали, 7 апреля в 14:30 российские военные обстреляли приграничье Харьковской области, а именно село Борисовка.

Добавим, в течение 5 апреля российские оккупационные войска нанесли многочисленные удары по территории Харьковской области. Разрушены частные жилые дома, есть раненые.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

12:45 Когда сажать картошку в апреле 2023 года: лучшие даты и важные нюансы

23:13 Курс изменится: что будет с долларом перед Пасхой

16:22 В Украине меняют предельный возраст принятия на военную службу офицеров

06:23 20 тыс. гривен к пенсии: кому из пенсионеров могут доплатить такую сумму

19:18 Дочь Ольги Сумской вместе с мужем посетила премьеру сериала от пропутинского режиссера

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

15:46 Каменских впервые прокомментировала развод с Потапом: рэпер не стал молчать

19:50 Чем и как следует поливать морковь, чтобы собрать богатый урожай: секрет огородников

Новина з відео

19:31 Оккупант поделился впечатлениями от пребывания на передовой и об отношении к мобилизованным, — ГУР

06:23Украинцам с минимальными пенсиями выплатят надбавки: кто получит 70%

Новина з відео

12:15Зеленский рассказал о секретном оружии, которое помогло защитить Киевскую область от оккупантов

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB