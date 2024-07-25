Обстрелы Харькова — Терехов рассказал, в каком состоянии пострадавшие

Последствия вражеских обстрелов Харькова. Фото: ГСЧС

Российские оккупанты 24 июля нанесли несколько ударов по Харькову, в том числе кассетным "Искандером". В общей сложности пострадали 12 человек.

Об этом сообщил городской голова Харькова Игорь Терехов в четверг, 25 июля, в эфире телемарафона.

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Последствия ударов по Харькову

"Вчера был очень трудный день. Началось все с 05:00, когда россияне обстреляли город Харьков. Были попадания в частный дом, офисное здание очень пострадало. Кстати, там располагался офис гуманитарной организации, которая разминировала территорию Харьковщины. Кроме того, пострадали автомобили этого фонда", — рассказал Терехов.

По его словам, днем оккупанты уже ударили по промышленному предприятию города, по Харькову был повторный удар кассетным "Искандером". В результате этой атаки пострадало много людей, которые были вблизи этого производственного предприятия.

И в конце дня уже было попадание в частный сектор, там также есть ранены.

"В общей сложности пострадали 12 человек, они находятся в больницах в состоянии средней тяжести", — добавил городской голова.

Напомним, 24 июля оккупанты снова обстреляли Харьков. Они атаковали центральную часть города.

Также российские захватчики 24 июля нанесли ракетный удар по городу Лозовая Харьковской области. Четверо человек получили ранения, а трое погибли.

Терехов прокомментировал российские обстрелы в течение 24 июля. По его словам, оккупанты снова атакуют город после затишья.