Оккупанты ударили по железнодорожному вокзалу на Харьковщине — много пострадавших
Российские военные в четверг, 25 апреля, атаковали Балаклею Харьковской области. В результате обстрела вокзала были ранены семь человек.
Об этом сообщил глава ОВА Олег Синегубов в Telegram.
Удар по Балаклее 25 апреля
"Оккупанты ударили по Балаклее Изюмского района. Есть попадание возле железнодорожного вокзала", — говорится в сообщении.
По словам Синегубова, сначала было известно о пяти пострадавших: трех женщинах и двух мужчинах. Однако позже количество раненых увеличилось до семи.
В настоящее время устанавливаются детали, все службы работают на месте.
Напомним, российские войска за прошедшие сутки нанесли удар по 15 населенным пунктам Харьковской области из разного типа вооружения. В результате вражеских атак есть значительные разрушения.
Также, по словам мэра Харькова Игоря Терехова, захватчики ежедневно обстреливают Харьков, чтобы запугать мирное население.
Кроме того, Россия увеличила интенсивность атак и информационных кампаний против населения Харькова. Целью является деморализация харьковчан, побуждение их к эвакуации и причинение массовой миграции внутри страны.
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