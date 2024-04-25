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Оккупанты ударили по железнодорожному вокзалу на Харьковщине — много пострадавших

25 апреля 2024 17:33
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
Оккупанты ударили по железнодорожному вокзалу на Харьковщине — много пострадавших
Последствия обстрелов. Иллюстративное фото: Twitter
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

Российские военные в четверг, 25 апреля, атаковали Балаклею Харьковской области. В результате обстрела вокзала были ранены семь человек.

Об этом сообщил глава ОВА Олег Синегубов в Telegram.

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"Оккупанты ударили по Балаклее Изюмского района. Есть попадание возле железнодорожного вокзала", — говорится в сообщении.

По словам Синегубова, сначала было известно о пяти пострадавших: трех женщинах и двух мужчинах. Однако позже количество раненых увеличилось до семи.

В настоящее время устанавливаются детали, все службы работают на месте.

обстрел Балаклеи 25 апреля
Скриншот поста Синегубова

Напомним, российские войска за прошедшие сутки нанесли удар по 15 населенным пунктам Харьковской области из разного типа вооружения. В результате вражеских атак есть значительные разрушения.

Также, по словам мэра Харькова Игоря Терехова, захватчики ежедневно обстреливают Харьков, чтобы запугать мирное население.

Кроме того, Россия увеличила интенсивность атак и информационных кампаний против населения Харькова. Целью является деморализация харьковчан, побуждение их к эвакуации и причинение массовой миграции внутри страны.

Харьковская область
обстрелы
ракеты
война в Украине

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