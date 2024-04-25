Оккупанты ударили по железнодорожному вокзалу на Харьковщине — много пострадавших

Последствия обстрелов. Иллюстративное фото: Twitter

Российские военные в четверг, 25 апреля, атаковали Балаклею Харьковской области. В результате обстрела вокзала были ранены семь человек.

Об этом сообщил глава ОВА Олег Синегубов в Telegram.

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Удар по Балаклее 25 апреля

"Оккупанты ударили по Балаклее Изюмского района. Есть попадание возле железнодорожного вокзала", — говорится в сообщении.

По словам Синегубова, сначала было известно о пяти пострадавших: трех женщинах и двух мужчинах. Однако позже количество раненых увеличилось до семи.

В настоящее время устанавливаются детали, все службы работают на месте.

Скриншот поста Синегубова

Напомним, российские войска за прошедшие сутки нанесли удар по 15 населенным пунктам Харьковской области из разного типа вооружения. В результате вражеских атак есть значительные разрушения.

Также, по словам мэра Харькова Игоря Терехова, захватчики ежедневно обстреливают Харьков, чтобы запугать мирное население.

Кроме того, Россия увеличила интенсивность атак и информационных кампаний против населения Харькова. Целью является деморализация харьковчан, побуждение их к эвакуации и причинение массовой миграции внутри страны.