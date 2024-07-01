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Окупанти винищують врожай на Харківщині — горів хлібний лан

1 липня 2024 23:56
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир Софія
Бригадир Софія
редактор
Росіяни обстріляли хлібний лан на Харківщині — що відомо
Рятувальники гасять пожежу на полі. Фото: ДСНС
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир Софія
Бригадир Софія
редактор

В понеділок, 1 липня, росіяни обстріляли пшеничне поле в Харківській області. Наразі рятувальникам вдалося ліквідувати пожежу.

Про це повідомила пресслужба Державної служби з надзвичайних ситуацій України.

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Обстріл пшеничного поля 1 липня

"Ворог намагається знищити майбутній урожай: на Харківщині навмисно обстріляно хлібний лан", — йдеться в заяві.

Орієнтовно о 16:00 противник вдарив по пшеничному полю поблизу села Карасівка у Золочівській громаді, що призвело до загоряння. Рятувальники оперативно приборкали загоряння, щоб запобігти знищенню всього поля площею 110 гектарів. 

"О 17:10 пожежу ліквідовано. На місці працював  пожежно-рятувальний підрозділ ДСНС на автоцистернах, посилений медичним розрахунком", — повідомили в ДСНС.

  • Рятувальники гасять пожежу
    Рятувальники гасять пожежу на полі. Фото: ДСНС
  • Рятувальники гасять пожежу
    Рятувальники гасять пожежу на полі. Фото: ДСНС
  • Рятувальники гасять пожежу
    Рятувальники гасять пожежу на полі. Фото: ДСНС
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Нагадаємо, у Харкові почастішали удари російських військ. Загарбники б’ють по обласному центру корегованими авіаційними бомбами КАБ-500.

Як відомо, 30 червня у Харкові пролунав вибух. Росіяни атакували місто керованою авіаційною бомбою, влучили у термінал "Нової Пошти".

Пізніше у Харківській обласній військовій адміністрації повідомили про стан постраждалих після авіаудару по місту у неділю. Восьмеро людей залишаються під наглядом медиків. 

війна пожежа ДСНС Харківська область обстріли війна в Україні пшениця

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