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Оккупанты уничтожают урожай на Харьковщине — горел хлебный лан

1 июля 2024 23:56
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир София
Бригадир София
редактор
Россияне обстреляли хлебное поле на Харьковщине — что известно
Спасатели тушат пожар на поле. Фото: ГСЧС
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир София
Бригадир София
редактор

В понедельник, 1 июля, россияне обстреляли пшеничное поле в Харьковской области. В настоящее время спасателям удалось ликвидировать пожар.

Об этом сообщила пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины.

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"Враг пытается уничтожить будущий урожай: на Харьковщине намеренно обстрелян хлебный лан", — говорится в заявлении.

Ориентировочно в 16:00 противник ударил по пшеничному полю вблизи села Карасовка в Золочевской общине, что привело к возгоранию. Спасатели оперативно обуздали возгорание, чтобы предотвратить уничтожение всего поля площадью 110 гектаров.

"В 17:10 пожар ликвидирован. На месте работало пожарно-спасательное подразделение ГСЧС на автоцистернах, усиленное медицинским расчетом", — сообщили в ГСЧС.

  • Спасатели тушат пожар
    Спасатели тушат пожар на поле. Фото: ГСЧС
  • Спасатели тушат пожар
    Спасатели тушат пожар на поле. Фото: ГСЧС
  • Спасатели тушат пожар
    Спасатели тушат пожар на поле. Фото: ГСЧС
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Напомним, в Харькове участились удары российских войск. Захватчики бьют по областному центру коррегированными авиационными бомбами КАБ-500.

Как известно, 30 июня в Харькове раздался взрыв. Россияне атаковали город управляемой авиационной бомбой, попали в терминал "Новой Почты".

Позже в Харьковской областной военной администрации сообщили о состоянии пострадавших после авиаудара по городу в воскресенье. Восемь человек остаются под наблюдением медиков.

война пожар ГСЧС Харьковская область обстрелы война в Украине пшеница

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