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Оккупанты совершили артобстрел Харьковской области — ранена женщина

6 февраля 2024 20:19
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор
Оккупанты совершили артобстрел Харьковской области — ранена женщина
Полицейский и прокурор осматривают место обстрела. Фото: Харьковская областная прокуратура
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор

Российская армия сегодня, 6 февраля, совершила артобстрел Купянской общины Харьковской области. В результате попадания в гражданскую инфраструктуру Купянской громады ранена местная жительница.

Об этом сообщает пресс-служба Харьковской областной прокуратуры.

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По данным следствия, сегодня в 9:00 утра армия России по артиллерии обстреляла село Песчаное Купянского района. В результате атаки была ранена 71-летняя женщина.

Оккупанты совершили артобстрел Харьковской области — ранена женщина
Последствия обстрелов. Источник: Харьковская областная прокуратура

Как отмечается, вчера около 21:00 росармейцы ударили из РСЗО по селу Глушковка Куриловской территориальной громады. В результате попаданий повреждены складские помещения и выведен из строя трактор сельхозпредприятия.

Оккупанты совершили артобстрел Харьковской области — ранена женщина
Источник: Харьковская областная прокуратура

Сегодня утром российские солдаты продолжили обстреливать Глушковку, повредив шесть жилых домов и автомобиль. Прокуроры совместно со следователями полиции инициировали досудебное расследование по фактам нарушения законов и обычаев войны.

Оккупанты совершили артобстрел Харьковской области — ранена женщина
Источник: Харьковская областная прокуратура

Напомним, вчера глава Харьковской ОГА Олег Синегубов сообщил, что российские кафиры нанесли удары по Золочеву Богодуховского района во вторник, 6 февраля. В результате обстрела погиб двухмесячный младенец, еще три женщины получили ранения, среди которых — мать ребенка, которая находится в состоянии средней тяжести.

Украина
Харьковская область
обстрелы
прокуратура
Купянск
Харьков

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