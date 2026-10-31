Рятувальники ліквідовують наслідки нічної атаки РФ на Харків 31 жовтня 2026 року. Фото: dsns.gov.ua

У ніч проти 31 жовтня російські війська атакували Харків безпілотниками. Внаслідок удару в Основ’янському районі постраждали п'ятеро людей. Також виникла пожежа та пошкоджено близько десяти приватних будинків.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на ДСНС України.

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Наслідки атаки РФ на Харків

За даними ДСНС України, росіяни вночі завдали удару БпЛА по приватному сектору Основ’янського району Харкова. Внаслідок атаки поранень зазнали п'ятеро людей.

Також загорілися дах житлового будинку та надвірні споруди. Загальна площа пожежі становила 300 кв. м.

Рятувальники на місці удару РФ по Харкову. Фото: dsns.gov.ua

Рятувальники ліквідували займання. Загалом унаслідок удару пошкоджено близько десяти приватних будинків, господарські споруди та автомобіль.

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Скриншот повідомлення ДСНС України/Facebook

Новини.LIVE інформували, що 30 жовтня 2026 року російські війська двічі атакували Харків реактивними безпілотниками: один із дронів влучив у торговельний центр у Київському районі. Внаслідок удару виникла пожежа, постраждали троє людей. Напередодні російські обстріли охопили Харків та ще 13 населених пунктів області, загинули четверо людей і 26 дістали поранення.

Новини.LIVE писали, що на Куп’янському напрямку російські війська намагаються закріпитися в Голубівці та розширити присутність у Радьківці, щоб створити умови для проникнення піхоти до міста. Українські захисники стримують окупантів і витісняють їх із позицій, попри спроби ворога просуватися вздовж річки та лісосмуг. Водночас ознак підготовки нового ударного угруповання на півночі Харківщини немає, адже основні сили Росія зосереджує на Донеччині.