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Передавала данные врагу: в Харьковской области будут судить главу неоккупированной громады

3 июля 2023 17:38
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлия Бойко
Юлия Бойко
Редактор
Передавала данные врагу: в Харьковской области будут судить главу неоккупированной общины
Глава громады, которая передавала представителям РФ разведывательную информацию. Фото: Харьковская областная прокуратура / Telegram
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлия Бойко
Юлия Бойко
Редактор

Харьковской областной прокуратурой утвержден и направлен в суд обвинительный акт в отношении 49-летнего должностного лица органа местного самоуправления по факту государственной измены, совершенной в условиях военного положения (ч. 2 ст. 111 УК Украины). Женщина передавала представителям РФ разведывательную информацию.

Об этом сообщает Харьковская областная прокуратура .

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По данным следствия, женщина, являясь сельским председателем одной из территориальных громад Красноградского района, добровольно вступила в сговор с представителями российских спецслужб и систематически оказывала им помощь в проведении взрывной деятельности против Украины. Эта тергромада не была под оккупацией российских войск и весь период вооруженной агрессии находилась в глубоком тылу Сил обороны Украины.

"Должностное лицо составило список под названием "Вредители", в который входили жители Красноградщины, активно выражающие проукраинскую позицию", — рассказывают в прокуратуре.

Глава громады, которая передавала представителям РФ разведывательную информацию. Фото: Харьковская областная прокуратура / Telegram

Также на задачи российских кураторов женщина собирала и передавала информацию о лицах, осуществлявших и осуществляющих защиту Украины в составе ВСУ, сведения о расположении сооружений гражданской защиты (бомбоубежищ и объектов укрытия), отдельных территориальных центров комплектования и социальной поддержки Министерства обороны Украины, отделов полиции на территории Красноградского района и зданий, где проводятся совещания представителей органов власти.

В конце января этого года правоохранители задержали предательницу в порядке ст. 208 УПК РФ. В настоящее время обвиняемая находится под стражей и временно отстранена от должности. Дело будет рассмотрено в Красноградском районном суде Харьковской области.

Напомним, что установлена личность еще одной коллаборантки, которая сотрудничала с оккупантами в Купянске. Женщина добровольно вступила в должность при оккупационной администрации государства-агрессора.

Также мы писали о том, что СБУ нейтрализовала агентурную сеть ФСБ в результате многоэтапной спецоперации в Харькове . В состав вражеской группы входило трое местных жителей , собиравших разведданные о местах базирования и перемещения Сил обороны на территории региона.

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