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Поліцейські показали перші хвилини після ранкового обстрілу Харкова

6 жовтня 2023 19:05
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Поліцейські показали перші хвилини після ранкового обстрілу Харкова
Наслідки російського обстрілу Харкова 6 жовтня. Фото: скриншот з відео
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Поліцейські показали кадри після ранкового обстрілу Харкова. На відео можна побачити наслідки російської атаки.

Відео опублікувала Нацполіція України.

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На відео один з місцевих мешканців просить рятувальників гасити пожежу, адже в зруйнованій кімнаті знаходиться дитина. На кадрах також видно, як поліцейські допомагають людям покинути місце обстрілу. Вони разом з ДСНС розбирали завали. 

Наслідки російського обстрілу Харкова 6 жовтня
Наслідки російського обстрілу Харкова 6 жовтня. Фото: скриншот з відео
Евакуація жінки з пошкодженої будівлі в Харкові 6 жовтня
Евакуація жінки з пошкодженої будівлі. Фото: скриншот з відео

Нагадаємо, у ніч на 6 жовтня російські війська обстріляли Харків. Під завалами знайшли тіло дитини.

Також ми писали, що прокуратура Харківської області розпочала досудове розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни та показала наслідки обстрілу міста.

Додамо, станом на 13:55 стало відомо, що кількість поранених збільшилася до 30 осіб. Внаслідок ракетної атаки на центральну зону Харкова загинули двоє людей: 10-річний хлопчик та 67-річна жінка.

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