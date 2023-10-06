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Ракетний удар по Харкову: кількість поранених збільшилась до 30

6 жовтня 2023 14:23
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Ракетний удар по Харкову 6 жовтня - збільшилася кількість поранених
Наслідки обстрілу Харкова 6 жовтня. Фото: t.me/mvs_ukraine
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Вранці, 6 жовтня російські війська завдали удар по Харкову, є загиблі та поранені. Станом на 13.55 стало відомо, що кількість поранених збільшилася до 30 осіб.

Про це повідомляє голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

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Синєгубов повідомив, що внаслідок ракетної атаки на центральну зону Харкова вранці загинули двоє людей: 10-річний хлопчик та 67-річна жінка.

В інциденті було поранено 20 чоловіків та 9 жінок віком від 18 до 85 років, а також 11-місячний хлопчик, брат померлої дитини.

Більшість постраждалих перебувають у стані середньої тяжкості, включаючи немовля, хоча деякі отримали легкі травми та були обслужені на місці події.

Харків
Повідомлення Олега Синєгубова. Фото: скриншот

Нагадаємо, що сьогодні вранці, 6 жовтня, російські окупанти почали обстрілювати Харків. Гриміли вибухи, є удар по центру міста.

Незабаром почала з'являтись інформація про постраждалих, а мер Харкова Ігор Терехов зазначив, що з-під завалів дістали тіло дитини.

Також відомо, що прокуратура розпочала досудове розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни та показала наслідки обстрілу міста.

Крім того, місцеві жителі показали перші секунди після прильоту містом, а Президент України Володимир Зеленський прокоментував обстріл міста та смерть дитини.

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