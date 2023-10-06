Полицейские показали первые минуты после утреннего обстрела Харькова

Последствия обстрела Харькова 6 октября. Фото: скриншот с видео

Полицейские показали кадры после утреннего обстрела Харькова. На видео можно увидеть последствия российской атаки.

Видео опубликовала Нацполиция Украины.

Читайте также:

Обстрел Харькова

На видео один из местных жителей просит спасателей тушить пожар, ведь в разрушенной комнате находится ребенок. На кадрах также видно, как полицейские помогают людям покинуть место обстрела. Они вместе с ГСЧС разбирали завалы.

Последствия российского обстрела Харькова 6 октября. Фото: скриншот из видео

Эвакуация женщины из поврежденного здания. Фото: скриншот из видео

Напомним, в ночь на 6 октября российские войска обстреляли Харьков. Под завалами обнаружили тело ребенка.

Также писали, что прокуратура Харьковской области начала досудебное расследование по фактам нарушения законов и обычаев войны и показала последствия обстрела города.

Добавим, по состоянию на 13:55 стало известно, что количество раненых увеличилось до 30 человек. В результате ракетной атаки на центральную зону Харькова погибли два человека: 10-летний мальчик и 67-летняя женщина.