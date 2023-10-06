Полицейские показали первые минуты после утреннего обстрела Харькова
Полицейские показали кадры после утреннего обстрела Харькова. На видео можно увидеть последствия российской атаки.
Видео опубликовала Нацполиция Украины.
Обстрел Харькова
На видео один из местных жителей просит спасателей тушить пожар, ведь в разрушенной комнате находится ребенок. На кадрах также видно, как полицейские помогают людям покинуть место обстрела. Они вместе с ГСЧС разбирали завалы.
Напомним, в ночь на 6 октября российские войска обстреляли Харьков. Под завалами обнаружили тело ребенка.
Также писали, что прокуратура Харьковской области начала досудебное расследование по фактам нарушения законов и обычаев войны и показала последствия обстрела города.
Добавим, по состоянию на 13:55 стало известно, что количество раненых увеличилось до 30 человек. В результате ракетной атаки на центральную зону Харькова погибли два человека: 10-летний мальчик и 67-летняя женщина.