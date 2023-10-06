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Полицейские показали первые минуты после утреннего обстрела Харькова

6 октября 2023 19:05
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Полицейские показали первые минуты после утреннего обстрела Харькова
Последствия обстрела Харькова 6 октября. Фото: скриншот с видео
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Полицейские показали кадры после утреннего обстрела Харькова. На видео можно увидеть последствия российской атаки.

Видео опубликовала Нацполиция Украины.

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На видео один из местных жителей просит спасателей тушить пожар, ведь в разрушенной комнате находится ребенок. На кадрах также видно, как полицейские помогают людям покинуть место обстрела. Они вместе с ГСЧС разбирали завалы.

Последствия российского обстрела Харькова 6 октября
Последствия российского обстрела Харькова 6 октября. Фото: скриншот из видео
Эвакуация женщины из поврежденного здания в Харькове 6 октября
Эвакуация женщины из поврежденного здания. Фото: скриншот из видео

Напомним, в ночь на 6 октября российские войска обстреляли Харьков. Под завалами обнаружили тело ребенка.

Также писали, что прокуратура Харьковской области начала досудебное расследование по фактам нарушения законов и обычаев войны и показала последствия обстрела города.

Добавим, по состоянию на 13:55 стало известно, что количество раненых увеличилось до 30 человек. В результате ракетной атаки на центральную зону Харькова погибли два человека: 10-летний мальчик и 67-летняя женщина.

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